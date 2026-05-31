معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان، با اشاره به خسارات جنگ تحمیلی سوم و شرایط ناشی از آن گفت: بنیاد با تشکیل «ستاد مدیریت بحران» پیش از آغاز جنگ و اجرای برنامه «تولید بدون توقف»، اجازه نداد زنجیره تولید و تأمین کالاهای اساسی دچار وقفه شود و این روند ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، سید مازیار حسینی در مراسم افتتاح نمایشگاه ایران پروژه با بیان اینکه جنگ به‌طور طبیعی خساراتی به همراه دارد، افزود: با تدابیری که از قبل پیش‌بینی شده بود و با تشکیل ستاد مدیریت بحران پیش از جنگ، تمهیدات لازم انجام شد و همکاران ما تلاش کردند «تولید بدون توقف» را به‌عنوان شعار و راهبرد اصلی دنبال کنند.

وی با اشاره به اهمیت تأمین مایحتاج عمومی مردم گفت: در بخش‌هایی که به کالاهای ضروری مرتبط می‌شود، از جمله شرکت‌های لبنیاتی کشور، تولید حتی یک روز هم متوقف نشد؛ این در حالی است که برخی واحدها در معرض آسیب و تهدید بمباران قرار داشتند.

معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان با اشاره به وضعیت بازار افزود: در ایام جنگ تحمیلی با فهم و همراهی مردم، فروشگاه‌ها مملو از کالا بود و کمبود جدی در عرضه مشاهده نشد؛ با این حال مسئله اصلی، اثرات تورمی و ضرورت تقویت قدرت خرید مردم است تا فشار معیشتی کاهش یابد.

حسینی همچنین درباره تأمین مواد اولیه با اشاره به اینکه در مجموعه بنیاد از قبل پیش‌بینی‌های لازم انجام و «ذخیره استراتژیک» در نظر گرفته شده بود گفت: برنامه‌ای با عنوان «تولید بدون توقف» داشتیم که پیش از جنگ برنامه‌ریزی شده بود و اکنون نیز واحدهای تولیدی با قدرت در حال فعالیت هستند.

وی با تأکید بر نقش برنامه‌ریزی در مدیریت اقتصادی افزود: شاید نتوان گفت همه چیز کاملاً عادی است، اما با مدیریت و برنامه‌ریزی تلاش می‌کنیم خلأ و نقطه ضعف اساسی ایجاد نشود؛ در حوزه اقتصاد، برنامه‌ریزی و مدیریت حرف اول را می‌زند و حتی اگر سختی ایجاد کند، نباید به توقف منجر شود.

حسینی در پایان بر ضرورت همبستگی ملی و تلاش مضاعف برای عبور از این شرایط تأکید کرد.