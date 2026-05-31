پخش زنده
امروز: -
پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی در اطلاعیهای از شروع ثبتنام آزمون پذیرش دستیار دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی طی اطلاعیهای اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۵ بر اساس ضوابط و دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت دوره تکمیلی تخصصی بالینی (فلوشیپ) رشتههای «ناباروری» و «آندرولوژی» دستیار میپذیرد.
ثبتنام این آزمون از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور به نشانی www.sanjeshp.ir تا یازدهم خردادماه ۱۴۰۵ انجام میشود.
لازم به ذکر است، پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی در رشته «ناباروری» ۲ نفر و در رشته «آندرولوژی» ۱ نفر ظرفیت پذیرش دارد.
متقاضیان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با اداره امور اعضای هیات علمی معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی ۲۳۵۶۲۰۰۰ داخلی ۱۴۵۳ تماس بگیرند.