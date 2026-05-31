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بیمارستان آیتالله روحانی بابل در سال ۱۴۰۴ با پذیرش بیش از ۱۶۵ هزار بیمار سرپایی و بستری، جایگاه خود را به عنوان قطب درمانی فرامنطقهای در شمال کشور تثبیت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دکتر پیام سعادت رئیس بیمارستان آیتالله روحانی (ره) بابل در تشریح عملکرد این مرکز در سال ۱۴۰۴ گفت: این بیمارستان به عنوان بزرگترین بیمارستان شمال کشور، نقش مهمی در ارائه خدمات تخصصی و فوقتخصصی به مردم استان مازندران و سایر استانهای کشور ایفا میکند.
وی با اشاره به حجم بالای مراجعات افزود: در سال گذشته ۱۱۴ هزار و ۳۶۲ بیمار به صورت سرپایی و ۵۱ هزار و ۲۴۵ بیمار به صورت بستری در این بیمارستان خدمات درمانی دریافت کردهاند.
دکتر سعادت گفت: در حوزه خدمات پاراکلینیکی، بیش از ۲۲۳ هزار خدمت آزمایشگاهی، ۲۴ هزار خدمت رادیولوژی، ۱۸ هزار سونوگرافی و ۱۳ هزار مورد سیتیاسکن به بیماران ارائه شده است.
وی با قدردانی از نقش حیاتی خیرین سلامت گفت: میزان مشارکت خیرین در سال گذشته به ۲۰۰ میلیارد ریال رسید که در پروژههایی همچون ساخت بخشهای PCCU و NSICU، تکمیل بخش هماتولوژی جدید و خرید تجهیزات پیشرفته اتاق عمل هزینه شده است.
رئیس بیمارستان آیتالله روحانی بابل افزود: همچنین اعتبارات صرفشده برای خرید تجهیزات پزشکی حدود ۲ میلیارد و ۴۵۲ میلیون تومان بوده است.
سعادت به پروژههای عمرانی در دست اجرا اشاره کرد و گفت: نصب دستگاه سیتیاسکن دوم، بازگشایی بخش CCU۲، احداث واحد قلب اطفال و بهسازی زیرساختهای فیزیکی از مهمترین اقدامات در حال انجام برای ارتقای سطح رضایتمندی بیماران است.
وی در پایان تأکید کرد: با تداوم حمایت خیرین سلامت، تلاش کادر درمان و اجرای پروژههای توسعهای، بیمارستان آیتالله روحانی بابل در مسیر ارتقای خدمات تخصصی و افزایش رضایتمندی بیماران گامهای مؤثری برداشته است.