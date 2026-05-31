بیمارستان آیت‌الله روحانی بابل در سال ۱۴۰۴ با پذیرش بیش از ۱۶۵ هزار بیمار سرپایی و بستری، جایگاه خود را به عنوان قطب درمانی فرامنطقه‌ای در شمال کشور تثبیت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دکتر پیام سعادت رئیس بیمارستان آیت‌الله روحانی (ره) بابل در تشریح عملکرد این مرکز در سال ۱۴۰۴ گفت: این بیمارستان به عنوان بزرگ‌ترین بیمارستان شمال کشور، نقش مهمی در ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی به مردم استان مازندران و سایر استان‌های کشور ایفا می‌کند.

وی با اشاره به حجم بالای مراجعات افزود: در سال گذشته ۱۱۴ هزار و ۳۶۲ بیمار به صورت سرپایی و ۵۱ هزار و ۲۴۵ بیمار به صورت بستری در این بیمارستان خدمات درمانی دریافت کرده‌اند.

دکتر سعادت گفت: در حوزه خدمات پاراکلینیکی، بیش از ۲۲۳ هزار خدمت آزمایشگاهی، ۲۴ هزار خدمت رادیولوژی، ۱۸ هزار سونوگرافی و ۱۳ هزار مورد سی‌تی‌اسکن به بیماران ارائه شده است.

رئیس بیمارستان آیت‌الله روحانی بابل ادامه داد: در بخش‌های تخصصی نیز ۳۰ بیمار تحت عمل کاشت حلزون قرار گرفته‌اند که نشان‌دهنده توانمندی این مرکز در ارائه خدمات فوق‌تخصصی است.

سعادت گفت: ۷۱ درصد از مراجعین را بیماران بومی و ۲۹ درصد را بیماران غیر بومی تشکیل می‌دهند که بیانگر نقش مهم این بیمارستان در ارائه خدمات فرامنطقه‌ای است.

وی با قدردانی از نقش حیاتی خیرین سلامت گفت: میزان مشارکت خیرین در سال گذشته به ۲۰۰ میلیارد ریال رسید که در پروژه‌هایی همچون ساخت بخش‌های PCCU و NSICU، تکمیل بخش هماتولوژی جدید و خرید تجهیزات پیشرفته اتاق عمل هزینه شده است.

رئیس بیمارستان آیت‌الله روحانی بابل افزود: همچنین اعتبارات صرف‌شده برای خرید تجهیزات پزشکی حدود ۲ میلیارد و ۴۵۲ میلیون تومان بوده است.

سعادت به پروژه‌های عمرانی در دست اجرا اشاره کرد و گفت: نصب دستگاه سی‌تی‌اسکن دوم، بازگشایی بخش CCU۲، احداث واحد قلب اطفال و بهسازی زیرساخت‌های فیزیکی از مهم‌ترین اقدامات در حال انجام برای ارتقای سطح رضایتمندی بیماران است.

وی در پایان تأکید کرد: با تداوم حمایت خیرین سلامت، تلاش کادر درمان و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، بیمارستان آیت‌الله روحانی بابل در مسیر ارتقای خدمات تخصصی و افزایش رضایتمندی بیماران گام‌های مؤثری برداشته است.