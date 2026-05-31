صدوبیستمین نشست تخصصی کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با موضوع «کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و حفاظت در زمان جنگ» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این نشست با هدف بررسی ویژگی‌های معماری فضا‌های کودک‌محور کانون پرورش فکری و شیوه‌های حفاظت از این فضا‌ها در شرایط بحرانی برگزار خواهد شد.

معماری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دهه‌های گذشته ویژگی‌های تازه‌ای به فضا‌های فرهنگی ویژه کودکان در ایران افزوده است. تبارشناسی این نوع معماری و راه‌های مراقبت و حفاظت از این فضا‌ها در زمان بحران و جنگ از مهم‌ترین محور‌های این نشست تخصصی به شمار می‌رود.

در این برنامه گیتی اعتماد، استاد پیش‌کسوت معماری و شهرسازی و اسکندر مختاری، استاد دانشگاه و پژوهش‌گر مطالعات معماری و شهرسازی، به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

صدوبیستمین نشست تخصصی کتابخانه مرجع کانون روز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به‌صورت حضوری در نشانی تهران، خیابان شهید حسن نصرالله، پلاک ۲۴ برگزار می‌شود و حضور در آن برای عموم آزاد است.

علاقه‌مندان برای شرکت برخط در این نشست می‌توانند از طریق نشانی‌های live.kpf.ir/ch/lib یا shad.ir/kpf_live اقدام کنند.