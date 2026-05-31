معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از اجرای مرحله اول طرح احداث راه روستایی گیوک شهرستان بیرجند به طول ۲ کیلومتر برای بهره مندی سه روستا از راه روستایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با اشاره به اهمیت توسعه راه‌های روستایی در استان گفت: طرح ساخت راه روستای گیوک شهرستان بیرجند در حال اجراست و به عنوان یکی از طرح‌های تأثیرگذار در حوزه دسترسی روستایی و گردشگری منطقه به ویژه آبشار گیوک شناخته می‌شود.

سهرابی افزود: طول محور این پروژه ۲ کیلومتر است و با تکمیل این طرح، ۳ روستا زیرپوشش این محور از راه مناسب و ایمن برخوردار می‌شوند.

به گفته و در مجموع ۷۱ خانوار از مزایای این راه آسفالته بهره‌مند خواهند شد.

وی با تشریح مراحل مختلف طرح گفت: عملیات اجرایی طرح شامل عملیات خاکی، اجرای ابنیه فنی و در نهایت آسفالت محور است که بر اساس برنامه زمان‌بندی، در حال انجام است.

سهرابی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی این طرح، برخورداری روستا‌های بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته استاندارد است، افزود: روستای گیوک و روستا‌های همجوار آن از جمله نقاطی هستند که برخورداری از راه مناسب می‌تواند نقش مهمی در بهبود شرایط زندگی، دسترسی به خدمات آموزشی، درمانی و رفاهی، و همچنین رونق اقتصادی اهالی داشته باشد.