مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از کاشت ۲۵ هزار اصله نهال با مشارکت مردم و تشکلهای محیطزیستی خبر داد و گفت: طرح آموزشی «محیطیار» با حضور حدود هشت هزار دانشآموز در استان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عبدالرحمن مرادزاده امروز در حاشیه نشست مدیران دستگاههای اجرایی استان بوشهر افزود: هفته محیط زیست امسال از ۱۶ تا ۲۲ خردادماه با شعار «حفاظت محیط زیست، حفاظت امنیت ملی» برگزار میشود؛ شعاری که بیانگر نقش منابع طبیعی، آب، خاک، هوا و تنوع زیستی در پایداری و امنیت جوامع است.
وی با اشاره به ویژگیهای زیستمحیطی استان بوشهر افزود: وجود طولانیترین مرز آبی کشور، استقرار صنایع نفت و گاز و همچنین زیستگاههای ارزشمند دریایی و ساحلی، اهمیت حفاظت از محیط زیست در این استان را دوچندان کرده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست بوشهر از اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و آموزشی در هفته محیط زیست خبر داد و گفت: رونمایی از کتابها و آثار محیطزیستی، برگزاری دورههای آموزشی برای کارکنان دستگاههای اجرایی، معلمان و تشکلهای مردمنهاد از جمله برنامههای پیشبینی شده است.
مرادزاده در تشریح مهمترین اقدامات انجام شده در سال گذشته افزود: احیای زیستگاههای مرجانی در جزایر خارگ و خارگو، پایش حیاتوحش، سرشماری پرندگان مهاجر و نظارت مستمر بر مناطق حفاظتشده و تالابها از مهمترین برنامههای اجرایی این اداره کل بوده است.
وی همچنین راهاندازی نخستین شناور پایش محیط زیست دریایی استان با نام «دریا» را از دستاوردهای شاخص سال گذشته بیان کرد و افزود: این شناور نقش مهمی در افزایش توان پایش و نظارت بر محیط زیست دریایی استان ایفا میکند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست بوشهر با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مقابله با تخلفات زیستمحیطی گفت: سال گذشته با همکاری دستگاه قضایی، یک باند قاچاق پرندگان شکاری شناسایی و متلاشی شد و تعدادی پرنده نادر و در معرض خطر انقراض نیز کشف و ضبط شد.
وی افزود: در همین مدت هشت حکم سبز نیز از سوی محاکم قضایی استان در حمایت از محیط زیست صادر شد.
مرادزاده مشارکت مردمی را یکی از مهمترین ارکان حفاظت از محیط زیست دانست و گفت: در سال گذشته ۲۵ هزار اصله نهال با همکاری مردم و تشکلهای محیطزیستی در استان کاشته شد و طرح آموزشی «محیطیار» نیز با مشارکت حدود هشت هزار دانشآموز اجرا شد.
وی در پایان بر ضرورت اجرای مدیریت سبز در دستگاههای اجرایی تأکید کرد و افزود: تفکیک پسماند از مبدأ، کاهش تولید زباله، بازیافت کاغذ و کاهش مصرف پلاستیک باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.