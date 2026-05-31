به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهید علی درویشی در سیزدهم تیر ماه ۱۳۷۶ در خانواده‌ای متدین و با اصالت پرورش یافت و دوران کودکی و نوجوانی خود را در اهواز سپری کرد.

وی تحصیلات ابتدایی‌اش را در دبستان اروند گذراند. پس از آن با تغییر محل سکونت خانواده به حوالی حصیر آباد دوره راهنمایی را در مدرسه هجرت ادامه داد.

تلاشگر در درس و مدرسه

شهید درویشی از همان سال‌های تحصیل نشانه‌های جدیت، پشتکار و هوش بالا در وجود وی نمایان بود در درس و مدرسه بسیار کوشا بود و از دانش آموزان موفق به شمار می‌رفت. حافظه‌ای قوی داشت و در درس‌هایی که نیازمند حفظیات بود، عملکرد بسیار خوبی از خود نشان می‌داد.

فعالیت‌های بسیجی و شرکت در کار‌های جهادی

این شهید والامقام از سیزده سالگی با حضور در مسجد شهدا در حصیر آباد وارد بسیج شد و فعالیت‌های خود را از همان سنین نوجوانی آغاز کرد.

شهید علی درویشی در کنار فعالیت‌های فرهنگی و بسیجی، در برنامه‌های جهادی نیز حضوری فعال داشت و در اردو‌ها و مأموریت‌های جهادی به مناطق مختلفی از جمله کاشان و تهران اعزام می‌شد و با روحیه‌ای پرتلاش، خود را وقف خدمت به مردم کرده بود.

علاقه به پاسداری و خدمت در سپاه

علاقه این شهید دهه هفتادی به پاسداری و خدمت در سپاه، علاقه‌ای عمیق و ریشه‌دار بود از همان روز‌های نخست جوانی، این مسیر را با جدیت دنبال می‌کرد و حتی زمانی که وارد دانشگاه شد، درباره رشته تحصیلی و امکان جذب در سپاه، بار‌ها تحقیق و پرس‌ وجو می‌کرد.

تحصیل در رشته حقوق

شهید درویشی در دانشگاه در رشته حقوق ادامه تحصیل داد و با نگاهی هدفمند تلاش داشت علم و آرمان هایش را در یک مسیر قرار دهد.

فعالیت در روابط عمومی سپاه

وی پس از آنکه به سپاه وارد شد در رسته عقیدتی سیاسی مشغول خدمت شد و در بخش روابط عمومی حوزه نمایندگی فعالیت داشت. انجام امور رسانه‌ای، عکاسی، تهیه خبر و پوشش برنامه‌ها و مراسم‌ها از جمله مسئولیت‌هایی بود که با دقت، علاقه و تعهد فراوان بر عهده می‌گرفت.

ارادت ویژه‌ به رهبر شهید

شهید جنگ تحمیلی سوم ، بسیار سربه زیر، مهربان، دلسوز و ولایت مدار بود و ارادت ویژه‌ای به رهبر معظم انقلاب داشت همچنین از غیبت و سخنان نادرست به شدت پرهیز می‌کرد تا آنجا که اگر در جمعی سخنی از غیبت به میان می‌آمد، واکنشی از خود نشان نمی‌داد و حتی برای دوری از آن فضا، محل را ترک می‌کرد.

شهید درویشی همچنین به حلال و حرام بسیار حساس بود و دقت زیادی داشت که حقی از کسی ضایع نشود و چیزی ناحق وارد زندگی‌اش نگردد.

شهادت

سرانجام علی درویشی در روز هشتم اسفندماه پس از گذراندن ۱۴ روز مرخصی در کنار خانواده، عازم محل کار شد و در صبح روز شنبه نهم اسفند ماه به بندرعباس رسید و ساعاتی بعد در جریان حمله دشمن، به فیض عظیم شهادت نائل آمد پیکر مطهرش در گلزار شهدا اهواز به خاک سپرده شد.