مدیر عامل آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی گفت:تراز کنونی دریاچه ارومیه نسبت به سطح دریای آزاد به یک هزار و ۲۷۱ متر و ۱۳ سانتی متر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۸۷ سانتی متر افزیش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، یوسف غفارزاده اظهار کرد: با توجه به بارندگی‌های مناسب ماه‌های گذشته اکنون تراز دریاچه ارومیه نسبت به ابتدای سال آبی امسال (مهر ماه سال ۱۴۰۴) بیش از ۱۶۳ سانتی متر افزایش دارد.

وی افزود: اکنون وسعت دریاچه ارومیه به سه هزار و ۱۶۰ کیلومترمربع رسیده که نسبت به سال قبل بیش از ۲هزار و ۶۷۰ کیلومترمربع مساحت آن افزایش یافته است.

غفارزاده ادامه داد: اکنون حجم این نگین آبی شمال غرب کشور به ۴.۲ میلیارد متر مکعب رسیده است که نسبت به چند سال گذشته رکورد محسوب می‌شود.