افزایش ۸۷ سانتی متری تراز دریاچه ارومیه
مدیر عامل آب منطقهای آذربایجان شرقی گفت:تراز کنونی دریاچه ارومیه نسبت به سطح دریای آزاد به یک هزار و ۲۷۱ متر و ۱۳ سانتی متر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۸۷ سانتی متر افزیش یافته است.
وی افزود: اکنون وسعت دریاچه ارومیه به سه هزار و ۱۶۰ کیلومترمربع رسیده که نسبت به سال قبل بیش از ۲هزار و ۶۷۰ کیلومترمربع مساحت آن افزایش یافته است.
غفارزاده ادامه داد: اکنون حجم این نگین آبی شمال غرب کشور به ۴.۲ میلیارد متر مکعب رسیده است که نسبت به چند سال گذشته رکورد محسوب میشود.