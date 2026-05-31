به همت رایزنی فرهنگی کشورمان، مراسم یادبود شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب با حضور خانواده شهید ماکان نصیری معروف به «پلیور آبی» در حسینیه ایرانیان تفلیس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مراسم به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با حضور جمعی از ایرانیان مقیم تفلیس برگزار شد. در این آیین، حاضران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، با خانواده شهید ماکان نصیری ابراز همدردی داشتند و بر زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند.

سیدعلی موجانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در گرجستان، حضور خانواده شهید ماکان نصیری در گرجستان را مغتنم شمرد و با تجلیل از مقام این شهید دانش‌آموز، ماکان نصیری را افتخار کشور و قهرمان ملی معرفی کرد.

وی همچنین بر ضرورت پاسداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده تأکید کرد.

مهدی سعادت‌نژاد، رایزن فرهنگی کشورمان در گرجستان، ضمن خیرمقدم به خانواده شهید نصیری که با تحمل سختی مسیر از شهر میناب جهت ابلاغ پیام شهادت به هموطنان در این مراسم حضور یافته بودند، حضور آنان را ارج نهاده و شهید دانش‌آموز ماکان نصیری را چراغ راه عشق به وطن و الگویی برای نسل نوجوان کشور عنوان کرد.

مادر شهید ماکان نصیری با اشاره به وقایع روز حادثه و حمله به مدرسه شجره طیبه، به بیان خاطرات و لحظات تلخ پس از این حادثه پرداخت و گفت: «به مدت ۳۸ روز هیچ نشانه‌ای از فرزندم پیدا نکردم و در نهایت تنها یک لنگه کفش از او یافت شد.»

وی با بیان اینکه فرزندش به مقام والای شهادت نائل آمده است، اظهار داشت: این شهید جاویدالاثر، جسمش کاملاً آسمانی شد.

در ادامه، کلیپ‌هایی مرتبط با مدرسه شجره طیبه و شهید دانش‌آموز ماکان نصیری برای حاضران به نمایش درآمد که مورد توجه و تأثر شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

همچنین، نشست خبری با حضور خبرنگاران و رسانه‌های گرجی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس و با حضور خانواده شهید ماکان نصیری برگزار شد. در این نشست، به ابعاد حادثه رخ‌داده و حمله به مدرسه شجره طیبه پرداخته شد و خانواده شهید به بیان بخشی از وقایع و رنج‌های ناشی از این حادثه پرداختند.