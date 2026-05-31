پخش زنده
امروز: -
دبیر انجمن برگزارکنندگان نمایشگاههای بینالمللی ایران گفت: در نمایشگاه ایران پروژه «بازسازی و سرمایهگذاری» حدود ۱۴۰ شرکت در قالب پاویون انجمنها و تشکلها حضور دارند.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ علی ابراهیمزاده در مراسم افتتاحیه این رویداد اقتصادی، با بیان اینکه این نمایشگاه با هدف کمک به رونق دوباره اقتصاد پس از جنگ تحمیلی و ایجاد انگیزه برای فعالیت و سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی طراحی شده است، افزود: این برنامه، نخستین رویداد نمایشگاهی کشور پس از «جنگ تحمیلی سوم» است.
وی اضافه کرد: از همه تشکلها و انجمنهای تخصصی دعوت شده تا در نمایشگاه حاضر شوند و آسیبهایی را که اعضای آنها در طول جنگ متحمل شدهاند، تشریح کنند.
ابراهیم زاده گفت: برای آگاهی مستقیم و تصمیمسازی دقیقتر، مقامات دولتی مرتبط با حوزه فعالیت هر تشکل نیز به این نمایشگاه دعوت شدهاند تا از نزدیک در جریان خسارتها و مسائل موجود قرار گیرند.
دبیر انجمن برگزارکنندگان نمایشگاههای بینالمللی ایران با اشاره به ترکیب مشارکتکنندگان افزود: در این نمایشگاه ۳۰ تشکل و انجمن حضور دارند و همه شرکتکنندگان داخلی هستند؛ زیرا به دلیل محدودیتها و مشکلات موجود، امکان حضور شرکتهای خارجی در این دوره فراهم نشد.
به گفته وی، در این دوره از نمایشگاه توانمندیها و ظرفیتها در تجهیزات و مشتقات نفت و گاز، ماشینآلات و تجهیزات صنعتی، حملونقل و لجستیک، آب، برق و انرژی، صنعت ساختمان و خدمات فنی و مهندسی، فلزات و فولاد، نساجی و پوشاک، خدمات مالی، کشاورزی و صنایع غذایی به نمایش گذاشته شده است.
ابراهیمزاده از برگزاری رویداد بعدی خبر داد و گفت: نمایشگاه اگروفود و صنایع غذایی در تاریخ ۲۸ خردادماه برگزار میشود و خوشبختانه با استقبال گستردهای مواجه شده و برندهای بزرگ در آن حضور خواهند داشت.
نمایشگاه «ایران پروژه» با مشارکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، دهم و یازدهم خردادماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران در حال برگزاری است.