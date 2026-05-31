قائممقام معاون امور استانهای رسانه ملی با خانواده شهید بوخضیری در آبادان دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حمید حاجینژاد در دیدار با خانواده شهید بوخضیری در آبادان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید و تجلیل از خانواده شهید، شهادت این شهید والا مقام را در راستای اعتلای وطن دانست و گفت: خون شهدا حافظ سرزمین و مردم کشورمان در همه دورانهای انقلاب اسلامی بوده است.
پدر شهید بوخضیری نیز در این دیدار خاطر نشان کرد: فرزند شهیدم همیشه در همه کارها مرا یاری میداد و همیشه نیز نمازش را در اول وقت اقامه میکرد.
وی افزود: فرزند شهیدم بسیار مومن و اهل روزه و متهد به مبانی دینی بود و در موقع شهادت نیز ۱۸ سال و نه ماه سن داشت.
گفتنی است در این دیدار نیز مدیر کل صدا و سیمای مرکز آبادان و جمعی و از مدیران، قائم مقام معاون امور استانهای صدا و سیما را همراهی کردند.
شهید پاسدار وظیفه مجتبی بوخضیری تابستان سال گذشته در حملات رژیم صهیونیستی در دفاع مقدس ۱۲ روزه در پادگان الحدید اهواز به شهادت رسید.
پیکر این شهید والامقام دوم تیر ماه گذشته در آبادان تشییع و در گلزار شهدا، به خاک سپرده میشود.