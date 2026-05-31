پخش زنده
امروز: -
دبیرخانه جشنواره ملی تعاونیهای برتر در سال ۱۴۰۵، مهلت ثبت نام و بهروزرسانی اطلاعات شرکتهای تعاونی را تا ۱۸ خردادماه تمدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیر تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گفت: فرآیند ثبتنام در جشنواره تعاونیهای برتر که از ۱۵ اردیبهشت ماه آغاز شده بود، به مدت سه روز دیگر و تا ۱۸ خردادماه جاری تمدید شد.
روح الله کاویانی افزود: تعاونگران و مدیران تعاونیها موظفند جهت بهروزرسانی اطلاعات و تکمیل پرسشنامه، به سامانه جامع هوشمند تعاون به آدرس https://taavoni.mcls.gov.ir مراجعه و در بخش رتبهبندی تعاونی، اطلاعات خود را وارد کنند.
وی تصریح کرد: در راستای حمایت و تشویق فعالیتهای تعاونی، دبیرخانه جشنواره تعاونیهای برتر اعلام کرده است که فرصت ثبتنام و بهروزرسانی مدارک تا تاریخ ۱۸ خردادماه ادامه دارد.
کاویانی تصریح کرد: تعاونگران میتوانند با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز در سامانه و پر کردن پرسشنامه مربوطه، در این جشنواره ملی شرکت کرده و از مزایای آن بهرهمند شوند.