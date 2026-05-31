برگزاری نمایشگاه تخصصی صنایعدستی در البرز
نمایشگاه تخصصی صنایعدستی میراث ماندگار، نگاه معاصر از ۱۶ تا ۲۰ خردادماه با حضور هنرمندان رشتههای مختلف صنایعدستی در استان البرز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
این رویداد تخصصی با حضور هنرمندان صنایعدستی در ۱۲ رشته مختلف برگزار میشود و تلاش شده است تا مجموعهای از آثار شاخص، اصیل و در عین حال قابل عرضه در بازارهای امروز در معرض دید مخاطبان قرار گیرد.
در این نمایشگاه رشتههای متنوعی از جمله سفال و سرامیک، چوب و خراطی، معرق، گلیم، فیروزهکوبی، پتهدوزی و هنر شیشه حضور دارند و هر یک از هنرمندان با ارائه آثار منتخب خود، بخشی از توانمندیهای فنی، ذوق هنری و هویت فرهنگی مناطق مختلف را به نمایش گذاشتهاند.
یکی از اهداف اصلی در برگزاری این نمایشگاه، فاصله گرفتن از نگاه نمایشی و حرکت به سمت ارائه آثار استاندارد و درجهیک است؛ بهگونهای که مخاطب بتواند با سطح واقعی صنایعدستی استان و کشور آشنا شود و ارزش هنری آثار را در قالبی تخصصیتر درک کند.