به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، این رویداد تخصصی با حضور هنرمندان صنایع‌دستی در ۱۲ رشته مختلف برگزار می‌شود و تلاش شده است تا مجموعه‌ای از آثار شاخص، اصیل و در عین حال قابل عرضه در بازار‌های امروز در معرض دید مخاطبان قرار گیرد.

در این نمایشگاه رشته‌های متنوعی از جمله سفال و سرامیک، چوب و خراطی، معرق، گلیم، فیروزه‌کوبی، پته‌دوزی و هنر شیشه حضور دارند و هر یک از هنرمندان با ارائه آثار منتخب خود، بخشی از توانمندی‌های فنی، ذوق هنری و هویت فرهنگی مناطق مختلف را به نمایش گذاشته‌اند.

یکی از اهداف اصلی در برگزاری این نمایشگاه، فاصله گرفتن از نگاه نمایشی و حرکت به سمت ارائه آثار استاندارد و درجه‌یک است؛ به‌گونه‌ای که مخاطب بتواند با سطح واقعی صنایع‌دستی استان و کشور آشنا شود و ارزش هنری آثار را در قالبی تخصصی‌تر درک کند.