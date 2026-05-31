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مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به آغاز فصل زادآوری حیاتوحش، از مردم خواست از هرگونه مزاحمت، جابهجایی و دستکاری در زیستگاه گونههای وحشی خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به آغاز فصل زادآوری حیاتوحش در این استان، از عموم مردم درخواست کرد تا با پرهیز از هرگونه مزاحمت، جابهجایی یا دستکاری در زیستگاههای طبیعی، از گونههای وحشی محافظت کنند.
حجت جباری گفت: با توجه به آغاز فصل زادآوری، ممکن است برخی نوزادان حیاتوحش برای لحظاتی کوتاه از مادران خود دور شوند.
وی تأکید کرد که هرگونه دخالت انسانی در این شرایط میتواند زندگی طبیعی این حیوانات را با استرس و خطرات جدی مواجه کند.
جباری با بیان اینکه اکوسیستمهای کوهستانی ارومیه و شهرستانهایی مانند اشنویه و خوی به دلیل تنوع زیستی غنی، زیستگاه گونههای متعددی هستند، افزود: در این فصل، مشاهده بزغالهها و جوجه پرندگان در طبیعت امری طبیعی است، اما هرگونه تداخل در روند طبیعی زندگی آنها نادرست و آسیبزا خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: برخی افراد با نیت خیرخواهانه ممکن است اقدام به جابهجایی یا نوازش بزغالهها و جوجهها کنند، اما طبیعت، خانه این حیوانات است و جانوران وحشی در صورت احساس امنیت، به فرزندان خود بازمیگردند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در پایان با تأکید بر لزوم رعایت اصول حفاظت از حیاتوحش، تصریح کرد: هرگونه دستکاری در وضعیت زیست این گونهها میتواند بقای آنان را به خطر اندازد و از شهروندان درخواست میشود با رعایت این اصول، از ایجاد هرگونه مزاحمت برای حیاتوحش خودداری نمایند.