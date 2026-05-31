رئیس گروه هنر دانشگاه علوم و فناوری پاکستان گفت: معماران و هنرمندان ایرانی با تکیه بر فرهنگ و تمدن هفت‌هزار ساله خود در عرصه جهانی آثار شگرف و اثر‌گذار خلق کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی طاهری، مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در راولپندی ضمن بازدید از دانشگاه علوم و فناوری (NUST) در برنامه «بازدید‌های آزاد سال» با محوریت نمایش پایان‌نامه‌ها و پروژه‌های تحقیقی و هنری دانشجویان شرکت کرد.

وی اظهار داشت: واژه فارسی «سر چهارراه» که در عنوان این برنامه گذاشته شده است، زیبا و پرمعناست. دو ملت ما در چهارراهی از تاریخ، هنر و تمدن ایستاده‌اند؛ جایی که زبان فارسی، شعر و معماری با روح شبه‌قاره پیوند خورد و آثاری جاودانه آفرید.

طاهری افزود: ایران از نظر معماری دارای پیشینه‌ای بسیار کهن، غنی و با اهمیت تمدنی است؛ به‌گونه‌ای که آثار برجسته‌ای همچون پرسپولیس، بیستون، چغازنبیل، تختِ جمشید و دیگر بنا‌های تاریخی، جلوه‌ای روشن از شکوه تمدن، هنر و فرهنگ چندین هزارساله ایران به شمار می‌روند.

نماینده فرهنگی کشورمان همچنین، بیان داشت: ایران نه تنها در عرصه معماری باستانی در سطح جهان جایگاه ممتاز و منحصربه‌فردی دارد، بلکه در حوزه معماری و مهندسی نوین نیز دستاورد‌های قابل توجهی کسب کرده است.

طاهری بر آمادگی خانه فرهنگ ایران در راولپندی برای گسترش همکاری‌ها با دانشگاه‌های پاکستان و ایفای نقش به‌عنوان پل ارتباطی میان دانشگاه‌های ایران و پاکستان و تقویت هرچه بیشتر روابط علمی و فرهنگی دو کشور تأکید کرد.

عبدالقیوم، رئیس گروه هنر، طراحی و معماری دانشگاه علوم و تکنولوژی نیز در این دیدار، گفت: ایران از کهن‌ترین تمدن‌های جهان و دارنده میراث عظیم تاریخی و فرهنگی است و توانسته سنت‌های علمی، هنری و تمدنی خود را طی قرون متمادی تا امروز حفظ کند.

وی افزود: ایران در حوزه‌های هنر‌های زیبا، طراحی و معماری، به عنوان کشوری برادر و همسایه از جایگاهی بسیار غنی، معتبر و تأثیرگذار برخوردار است.

وی همچنین تأکید کرد که همکاری‌های مشترک علمی و پژوهشی میان نهاد‌های آموزشی پاکستان و ایران، از نیاز‌های مهم و اساسی امروز به شمار می‌رود. به‌ویژه از طریق برنامه‌های تبادل اساتید و دانشجویان، برگزاری ورکشاپ‌های مشترک، اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و تبادل تجربیات فنی، جوانان دو کشور می‌توانند به‌صورت گسترده از تجربیات علمی و فرهنگی یکدیگر بهره‌مند شوند.