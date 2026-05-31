سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی از تجلیل ایکوم ایران از عملکرد موزه تاریخ علوم این دانشگاه در مواجهه با بحرانها در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل امین قلیزاد سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه همزمان با بزرگداشت روز جهانی موزه و هشتادمین سالگرد تأسیس ایکوم، هجدهمین آئین انتخاب موزههای برتر در خانه هنرمندان ایران برگزار شد، اظهار کرد: در این دوره از آئین انتخاب موزههای برتر که به ارزیابی فعالیت موزههای سراسر کشور در مواجهه با بحرانهای سال ۱۴۰۴ اختصاص داشت، کمیته ملی موزههای ایران(ایکوم) از موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی به دلیل انجام اقدامات مؤثر و ارزنده در راستای مدیریت بحران و پیشگیری، آمادگی و مقابله با مخاطرات در بحرانهای پیش آمده در سال گذشته تقدیر کرد.
وی افزود: این تقدیر به پاس تدابیری صورت گرفت که منجر به صیانت کامل از آثار این موزه در شرایط اضطراری شده است.
قلیزاد تصریح کرد: ایکوم ایران دستیابی به این اهداف را مرهون همدلی، مسئولیتپذیری و تلاش خستگیناپذیر کارکنان دلسوزی دانسته که توان خود را صادقانه در راه حفاظت از میراث ملی به کار گرفتهاند.
سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه آئین موزه برتر سال ۱۴۰۵ صرفا در محور حفاظت از موزهها و فعالیتهای موزهها در بحرانهای سال گذشته برگزار و از موزههای فعال در این زمینه تجلیل به عمل آمد، ادامه داد: در این آئین بر همکاری ایکوم ایران و موزههای سراسر کشور در برگزاری دومین کنفرانس بینالمللی موزهها در دانشگاه محقق اردبیلی تاکید شد.
گفتنی است در بخش دیگری از این آئین، از محمد انوار رئیس موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی به پاس همکاریهای مسئولانه با ایکوم ایران، حمایت از نهادهای فرهنگی و همافزایی در مسیر تحقق اهداف مشترک علمی و فرهنگی تقدیر به عمل آمد.