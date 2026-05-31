رئیس مجلس تاکید کرد: پیام رهبر معظم انقلاب را چراغ راه آینده و نقشه راه مجلس دوازدهم میدانیم و تلاش خواهیم کرد اقدامات مجلس «نسبت مستقیم و مشهود» با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای قالیباف در نطق پیش از دستور آغاز سومین سال مجلس گفت : سومین سال مجلس دوازدهم را در حالی آغاز میکنیم که یاد و خاطره رهبر شهید امت، حضرت آیت الله العظمی خامنهای رضوان االله تعالی علیه با ماست و هنوز فقدان این رهبر عظیم الشأن و پدر امت را باور نمیکنیم. فقیهی که با رهبری حکیمانه و فرماندهی مدبرانه و مقتدرانهاش در طول ۳۷ سال رهبری انقلاب اسلامی پایه گذار ایران قوی، مستقل و مقتدر شد و به ما آموخت مقابل زورگویی و تهدید، ذرهای سر خم نکنیم و با مشتهای گره کرده مقابل خصم تا آخرین قطره خون مبارزه کنیم.
رهبری که ما خود را جانفدایش میدانستیم، جانفدای ایران شد و با خون مطهرش ملتی را مبعوث کرد تا آن طور که پیامبرگونه فرموده بود، کار را مردم تمام کنند. آنچه این روزها در ایران عزیز و مقتدر شاهد هستیم، از میدانهای نبرد موشکی و دریایی تا خیابانهایی که به تسخیر مردم ایران در آمده، همه و همه نتیجه مدیریت و رهبری قائد شهید امت است.
هر سال این روزها که میشد دل به دیدار صمیمانه و راهبردی با ایشان خوش میکردیم و برای یک سال تلاش و مجاهدت در سنگر قانونگذاری آماده میشدیم، اما هرقدر از دست دادن امام شهید برایمان سخت و دیدن جای خالی ایشان برایمان جانکاه است ولی دلگرم به مدیریت و رهبری خلف صالح ایشان، حضرت آیت االله سیدمجتبی حسینی خامنهای (حفظه االله) هستیم و پیامها و رهنمودهای ایشان علاوه بر اینکه نقشه راه همه ماست، تسکین کننده دلهای ما در فراغ امام شهید نیز هست.
همینجا باید از پیام راهبردی و دلگرم کننده رهبر معظم انقلاب اسلامی به نمایندگان مجلس قدر دانی و تشکر و تأکید کنم که ما نمایندگان این پیام را چراغ راه آینده و نقشه راه مجلس دوازدهم میدانیم و برکت عمر، زندگی و کار خود را در تبعیت از ولی فقیه میدانیم و با همه وجود برای تحقق آن تلاش خواهیم کرد.
شاید بتوان گفت نقطه کانونی پیام رهبر انقلاب تأکید بر نقطه عطف جلوه بعثت مردم در نمایندگان مجلس است که ما وظیفه پیدا کردیم انجام مسئولیتمان را در تراز ملت مبعوث شده ایران عزیز تنظیم کنیم. تعریف جایگاه مجلس به عنوان «سنگر خط مقدم تحول» بار سنگینی از مسئولیت بر دوش ما میگذارد که باید با «کار و ابتکار مضاعف» قانونگذاری و نظارت را در مسیر «ریلگذاری آینده ایران اسلامی» تسریع و تعمیق بخشیم.
ما به ایشان و مردم عزیز اعلام میکنیم که تلاش خواهیم کرد اقدامات مجلس «نسبت مستقیم و مشهود» با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم داشته و بر «امیدآفرینی و آیندهسازی» از طریق ترسیم مسیر باثبات برای اقتصاد و معیشت تمرکز داشته باشد.
در همین راستا از کمیسیونهای اقتصادی مجلس میخواهم اولویت پیگیریهای تقنینی و خصوصاً نظارتی خود را «ثبات اقتصادی»، «کاهش تورم»، «مدیریت نقدینگی» و «رونق تولید و اشتغال» قرار دهند و گزارشهای لازم را آماده کنند تا متناسب با شرایط کشور در صحن علنی مجلس مطرح شود.
توجه دادن مجلس به مسائل پساجنگ توسط رهبر معظم انقلاب حاکی از دقت نظر ایشان به شرایط سخت پیش روی کشور است و اینجانب از همه کمیسیون های تخصصی مرتبط مجلس می خواهم در اجرای رهنمود ایشان، «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت» را هم در دستور کار خود قرار دهند و با هماهنگی با دولت محترم طرحهای لازم را برای اصلاح بندهای ناظر به «نوسازی و بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم» را به صورت دقیق، قابل سنجش و زمانبندیشده آماده کنند تا در اولین فرصتی که شورای عالی امنیت ملی به تقاضای هیئت رئیسه مجلس برای تشکیل جلسات صحن علنی پاسخ مثبت داد، فرایند تصویب آنها را آغاز و در اسرع وقت آنها را تصویب کنیم. معاونت قوانین و مرکز پژوهشهای مجلس وظیفه دارند در اجرای این فرایند به نمایندگان محترم کمک کنند.
ما فراموش نمیکنیم که در شرایط کنونی کشور، دولت در میانه میدان مدیریت مسائل و مشکلات ایستاده و نیاز به کمک همه از جمله مجلس دارد. توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همچون قائد شهید، هم افزایی با دولت و سایر دستگاهها در عین استقلال قوه مقننه است. درست است که ما چک سفید امضا به کسی نمیدهیم، اما در تله درگیریهای فرسایشی نیز نباید بیفتیم بلکه باید با نظارت مسئلهمحور و کارشناسیپایه و تشخیص صحیح اولویتها و ترجیح منافع ملی و مطالبات عمومی بر ملاحظات جناحی و منطقهای، مسیری مؤثر و میانبر برای حل مشکلات کشور طراحی کنیم.
تأکید ویژه ایشان بر مطالعه دقیق و جدی بیانات امام شهید انقلاب در دیدارهای سالیانه با نمایندگان مجلس مخصوصاً در سالهای اخیر تکلیفی برای ما نمایندگان ایجاد میکند که لازم است مرکز پژوهشهای مجلس و خبرگزاری خانه ملت به صورت دسته بندی شده آنها را تدوین و در اختیار نمایندگان محترم قرار دهند.
تعریف رعایت نعمت عظیم وحدت ملی به عنوان یکی از مصادیق تقوای فردی، نشانه نگاه عمیق ایشان به پیوند ملاحظات اجتماعی و سیاسی با الزامات دینی است. ایشان پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوتهای اجتماعی را از مصادیق تقوای فردی تعریف کردند که تکلیف شرعی سنگینی برای ما ایجاد میکند که خود و دیگر همکارانم را به رعایت آن توصیه میکنم.
تذکر مجدد ایشان به حفظ وحدت در برابر نقشههای دشمن برای تفرقه و تجزیه اجتماعی کشور باید بیش از پیش مورد توجه ما نمایندگان مجلس قرار گیرد. مخصوصاً که ایشان ما را حتی از تبدیل اختلافات موجه به تنازع و تفرقه نهی کردند و خواستند که قولاً و عملاً مظهر انسجام و یکپارچگی ملت باشیم.
به توصیه رهبر معظم انقلاب در یک سال پیش رو مجلس با مواضع، مصوبات و نطقهای خود باید نهاد پیشران امیدآفرینی و صیانت از وحدت ملی باشد که این روزها بیش از هر زمان دیگری در ایران عزیز ما شکل گرفته است.
و، اما سخنی عرض کنم خدمت ولی نعمتان خود. ملت عزیز و بزرگ ایران!
شما بهتر از من میدانید که ما در حال عقب نشاندن دشمن در یک جنگ بزرگ و تاریخساز هستیم. همانطور که رهبر انقلاب هم تاکید فرمودند، مهمترین عامل پیروزی در این جنگ نیز انسجام و وحدت است. آنچه عقب نشینیهای دشمن را پدید آورده، در کنار قدرت نظامی و آمادگی دفاعی رزمندگان ایران اسلامی، ایستادگی مردم و وحدت آنها در مقابل دشمن قدّار است؛ این رمز پیروزی باید حفظ شود.
دشمن در فاز جدید جنگ از طریق فشار اقتصادی و جوسازی رسانهای به دنبال ایجاد اختلاف و از بین بردن انسجام کشور است تا شکست نظامی خود را جبران و ما را وادار به تسلیم کند؛ زهی خیال باطل! ملت بزرگ و تاریخ ساز ایران امروز دیگر میدانند که در نقطهای حساس و تاریخی ایستادهاند که آیندگان حسرتش را خواهند خورد و به همین جهت در مقابل دشمن جلّاد و آدم کش که کمر بر نابودی ایران و اسلام بسته، مقاومت میکنند تا ایرانیان سالهای آینده به پدران و مادران خود افتخار کنند. در این جنگ سرنوشت ساز، میدان مبارزه نظامی، میدان مبارزه خیابان، میدان مبارزه دیپلماسی و میدان مبارزه خدمت به مردم، چهار میدان از یک مبارزه تمام عیار هستند.
آنچه در میدان نظامی و با موشکهای ما به دست آمده با پشتیبانی و حمایت مردم بوده است و کار دیپلماسی این است که این پیروزیها را به دستاوردهای سیاسی و حقوقی تبدیل کند و وظیفه میدان خدمت این است که با پشتوانه این پیروزیها مسائل مردم را حل نماید. در این مسیر همانطور که بارها عرض کردهام سربازان میدان مبارزه دیپلماسی، هیچ اعتمادی به حرفها و وعدههای دشمن ندارند. آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنیم تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفتهایم، هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد.
تضمین این راهبرد، جان ماست که کف دست گرفتهایم تا نثار مردم ایران کنیم. به فضل الهی و با ایستادگی و قدرت نیروهای نظامی و مردم عزیز و مبعوث شده ایران در کنار مجاهدتهای مدیران و مسئولان برای کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، من اطمینان دارم که از این جنگ بزرگ با پیروزی خارج خواهیم شد و همانگونه که امام شهید ما در هفتههای پایانی عمر شریف شان فرمودند: به زودی زود، خداوند، احساس پیروزی را در دلهای همه مردم ایران رواج خواهد داد. وَ أُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ. انشاءالله.