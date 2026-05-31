وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: از این پس امکان مشاهده تغییرات سقف بهینهسازی تعرفهها پیش از اعمال در سامانه جامع تجارت فراهم شده و بهروزرسانی سقف بهینهسازی تعرفههای وزارت صمت به صورت روزانه انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، زمانبندی روزانه بهروزرسانی سقف بهینهسازی تعرفهها به شرح زیر است:
از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۱۶:۰۰ امکان بهروزرسانی سقفها برای دفاتر تخصصی وزارت صمت فراهم است. از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰ بهروزرسانی متوقف میشود و تغییرات در انتظار اعمال برای متقاضیان در فرم «مدیریت مجوز سیستمی بهینهسازی مصارف ارزی وزارت صمت» قابل مشاهده خواهد بود. همچنین از ساعت ۱۷:۰۰ به بعد تغییرات روزانه تعرفهها اعمال شده و برای متقاضیان قابل استفاده میشود.
وزارت صمت تأکید کرده است در بازه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰ هر روز، کاربران امکان ثبت درخواست مجوز بهینهسازی را ندارند و صرفاً میتوانند تغییرات سقف بهینهسازی تعرفهها را مشاهده کنند.
در همین راستا، فیلد جدیدی با عنوان «سقف باقیمانده در انتظار اعمال» به فرم «مدیریت مجوز سیستمی بهینهسازی مصارف ارزی وزارت صمت» اضافه شده است؛ وجود مقدار در این فیلد به این معناست که سقف بهینهسازی تعرفه توسط دفتر تخصصی تغییر کرده و این تغییر رأس ساعت ۱۷ همان روز برای تمامی متقاضیان عملیاتی خواهد شد.
مسیر مشاهده سقفهای عملیاتی و در انتظار اعمال در سامانه جامع تجارت نیز اعلام شده است:
«عملیات تجارت خارجی» > «مدیریت مجوزها» > «مدیریت مجوز سیستمی بهینهسازی مصارف ارزی وزارت صمت»