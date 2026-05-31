به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، نخستین رویداد پرش با اسب کشوری در سال ۱۴۰۵ با عنوان جام البرز (یادبود شهدای مدرسه شجره طیبه میناب) به میزبانی استان البرز برگزار شد.

در روز نخست این مسابقات، سوارکاران در رده‌های نونهالان، نوجوانان و رده C۱ (به ارتفاع ۱۲۵) با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در روز دوم و پایانی این رویداد نیز سوارکاران در چهار رده D (ارتفاع ۱۲۰)، رده مالکین O۲، اسب زایچه ایران و رده B۱ (ارتفاع ۱۳۵) با هم به رقابت کردند.