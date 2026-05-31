با کاهش ظرفیت ایجاد و انتقال گردوخاک در روز‌های آتی، کیفیت هوا افزایش و دمای هوا در استان مرکزی کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی گفت: بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش بینی حاکی از تداوم وزش باد نسبتا شدید تا اواسط هفته به ویژه در نیمه جنوبی استان است؛ به طوری که سرعت وزش باد در برخی از ساعات به بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید و می‌تواند سبب ایجاد گردوخاک در مناطق مستعد شود.

از این رو، روز گذشته هشدار سطح زرد شماره ۱۵ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص مخاطرات ناشی از وزش باد شدید تا روز سه شنبه صادر شده است.

همچنین با کاهش ظرفیت ایجاد و انتقال گردوخاک از کشور‌های همجوار غربی کیفیت هوا در روز‌های آتی تا حدی بهبود پیدا خواهد کرد.

دمای هوا در هفته جاری نسبت به روز‌های گذشته کمتر خواهد بود.