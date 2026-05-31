مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسانشمالی گفت: در راستای تأمین نیاز بازار استان، مجموعاً ۹۴ هزار و ۴۸۳ لیتر انواع روغن موتور شامل روغنهای بنزینی، دیزلی و صنعتی در میان عاملان توزیع و مصرفکنندگان هدف توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهدی کرامتی از توزیع گسترده روغن موتور در استان خبر داد و گفت: به منظور تأمین نیاز بازار و جلوگیری از کمبود این کالای مصرفی، بیش از ۹۴ هزار لیتر انواع روغن موتور ایرانول در سطح استان توزیع شده است.
وی با تأکید بر لزوم شفافیت در فرآیند توزیع کالا افزود: تمامی مراحل تأمین، نگهداری، جابهجایی و عرضه روغن موتور باید در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها ثبت شود تا امکان نظارت و رصد دقیق کالا در سراسر زنجیره توزیع فراهم باشد.
مدیرکل صمت خراسان شمالی با اشاره به تشدید نظارتها بر بازار تصریح کرد: هرگونه انتقال، عرضه یا خروج روغن موتور خارج از شبکه رسمی توزیع و خارج از محدوده استان بهطور مستمر رصد میشود و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی، قاطع و بدون اغماض با متخلفان صورت خواهد گرفت.
کرامتی با بیان اینکه نظارت بر بازار کالاهای اساسی و پرمصرف با جدیت دنبال میشود، خاطرنشان کرد: پایش مستمر انبارها، کنترل زنجیره تأمین و نظارت بر عملکرد شبکه توزیع در دستور کار قرار دارد تا از هرگونه انحراف در توزیع کالا جلوگیری شده و نیاز مصرفکنندگان استان بهطور کامل تأمین شود.
وی تأکید کرد: همکاری فعالان اقتصادی و عاملان توزیع در ثبت اطلاعات و رعایت ضوابط قانونی، نقش مهمی در تنظیم بازار و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی خواهد داشت.