به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهدی کرامتی از توزیع گسترده روغن موتور در استان خبر داد و گفت: به منظور تأمین نیاز بازار و جلوگیری از کمبود این کالای مصرفی، بیش از ۹۴ هزار لیتر انواع روغن موتور ایرانول در سطح استان توزیع شده است.

وی افزود: در مجموع ۹۴ هزار و ۴۸۳ لیتر انواع روغن موتور شامل روغن‌های بنزینی، دیزلی و صنعتی در اختیار عاملان توزیع و مصرف‌کنندگان هدف قرار گرفته تا نیاز بازار استان به‌صورت مطلوب تأمین شود.

وی با تأکید بر لزوم شفافیت در فرآیند توزیع کالا افزود: تمامی مراحل تأمین، نگهداری، جابه‌جایی و عرضه روغن موتور باید در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبار‌ها ثبت شود تا امکان نظارت و رصد دقیق کالا در سراسر زنجیره توزیع فراهم باشد.

مدیرکل صمت خراسان شمالی با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر بازار تصریح کرد: هرگونه انتقال، عرضه یا خروج روغن موتور خارج از شبکه رسمی توزیع و خارج از محدوده استان به‌طور مستمر رصد می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی، قاطع و بدون اغماض با متخلفان صورت خواهد گرفت.

کرامتی با بیان اینکه نظارت بر بازار کالا‌های اساسی و پرمصرف با جدیت دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: پایش مستمر انبارها، کنترل زنجیره تأمین و نظارت بر عملکرد شبکه توزیع در دستور کار قرار دارد تا از هرگونه انحراف در توزیع کالا جلوگیری شده و نیاز مصرف‌کنندگان استان به‌طور کامل تأمین شود.

وی تأکید کرد: همکاری فعالان اقتصادی و عاملان توزیع در ثبت اطلاعات و رعایت ضوابط قانونی، نقش مهمی در تنظیم بازار و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی خواهد داشت.