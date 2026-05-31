به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان پلدشت گفت: در سال گذشته ۸۰ درصد تعهد اشتغالزایی در این شهرستان محقق شده است.
رئیس اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان پلدشت شهرستان پلدشت در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد گفت: در سال گذشته تعهد شهرستان برای اشتغالزایی ۱۰۵۲ نفر بود که برای ۸۰۰ نفر زمینه اشتغال فراهم شده است .
ستار رحیم زاده خاطر نشان کرد: برای اشتغال زایی ۸۰۰ نفر در زمینههای مختلف بیش از ۶۲ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان پلدشت گفت: تعهد اشتغالزایی شهرستان در سال جاری ۶۱۳ نفر میباشد امیدواریم بتوانیم با تلاش مدیران دستگاههای اجرایی بتوانیم این تعهد را صدرصد محقق نمائیم.