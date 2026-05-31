ماموران انتظامی شهرستان بندرانزلی هزار قطعه مرغ زنده بدون مجوز حمل و بهداشت به ارزش ۷۵۰ میلیون تومان را از یک کامیون در این شهرستان کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ شهرستان بندر انزلی هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی شهرستان، یک کامیون حامل طیور زنده را متوقف و هزار قطعه مرغ زنده بدون مجوز حمل و بهداشت به وزن ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم را از این خودروی باری کشف و ضبط کردند.

کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را ۷۵۰ میلیون تومان برآورد کردند.

متهم ۳۳ ساله برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.