مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کهگیلویه و بویراحمدهزار و ۲۹۰ نفر در روستای تلخاب شیرین از اینترنت پرسرعت بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سیده راضیه ملکحسینی، گفت: اتصال ۳۷۵ خانوار روستای تلخاب شیرین به اینترنت پرسرعت انجام گرفت. مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان افزود: با راهاندازی و نصب سایت جدید تلفن همراه در این منطقه، جمعیتی بالغ بر هزار و ۲۹۰ نفر از اینترنت پرسرعت برخوردار شده و به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند. وی با اشاره به اعتبار هزینهشده برای این طرح اضافه کرد: برای راهاندازی این سایت ارتباطی، بیش از ۷۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح توسعه روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه شده که نشاندهنده عزم جدی دولت برای محرومیتزدایی ارتباطی در نقاط دورافتاده است. ملک حسینی افزود: با بهرهبرداری از این طرح، دیگر اهالی روستای تلخاب شیرین از مشکلات قطعی و کندی اینترنت بینصیب نخواهند بود و میتوانند از خدمات آموزشی، درمانی، اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات بهرهمند شوند.