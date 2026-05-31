با موافقت وزارت نیرو؛
افزودن۵۰ هکتار به زمین های صنعتی لرستان
معاون اقتصادی استاندار لرستان گفت:وزارت نیرو با الحاق ۵۰ هکتار زمین به شهرک صنعتی خرمآباد موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در نشست با عظیم اعتمادی معاون وزیر نیرو و مدیرعامل برق حرارتی کشور با اشاره به نهایی شدن فرآیند الحاق زمین ۵۰ هکتاری وزارت نیرو به شهرک صنعتی شماره ۴ خرمآباد گفت:این اقدام یکی از مهمترین طرح های توسعه ی زیرساختهای صنعتی استان در سالهای اخیر است.
امید امیدی شاه آباد افزود: آخرین مراحل الحاق زمین بلااستفاده متعلق به وزارت نیرو به شهرک صنعتی شماره ۴ خرمآباد مورد بررسی قرار گرفت و پس از طی مراحل نهایی اداری، قرارداد مربوطه نهایی و تعیین تکلیف شد.
معاون اقتصادی استاندار لرستان گفت:در سالهای اخیر بیش از ۳۰۰ هکتار به اراضی صنعتی استان افزوده شده که سهم قابل توجهی از این توسعه به شهرک صنعتی شماره ۴ خرمآباد اختصاص داشته است.
امیدی افزود: در این شهرک تاکنون ۴۵ هکتار از زمین های ملی و ۷۰ هکتار از زمین های خردهمالکان با وجود چالشهای متعدد حقوقی، اجرایی و بهویژه تأمین منابع مالی، تملک و به محدوده شهرک افزوده شده است.
وی گفت: این زمین با شرایط مناسب و به صورت نقد و اقساط به مجموعه شهرکهای صنعتی واگذار خواهد شد و از زیرساختهای ارزشمندی همچون جاده دسترسی، دیوار حفاظتی و بخشی از تأسیسات مورد نیاز برخوردار است که میتواند روند آمادهسازی و بهرهبرداری از آن را با سرعت بیشتری همراه کند.
وی این اقدام را گامی مهم برای پاسخگویی به تقاضای سرمایهگذاران و توسعه ی ظرفیتهای تولیدی استان عنوان کرد و افزود: با الحاق این زمین، زمینه برای استقرار واحدهای صنعتی جدید، جذب سرمایهگذاری بیشتر، ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید در شهر خرم آباد فراهم خواهد شد.
امیدی با بیان اینکه کمبود زمین مناسب و آماده واگذاری به سرمایهگذاران از جمله موانع اصلی توسعه ی صنعتی لرستان در سالهای گذشته بوده است،بیان کرد:با برنامهریزیهای انجام شده و حمایتهای استاندار و مسئولان لرستان، اقدامات مؤثری در زمینه ی افزایش ظرفیت زمین های صنعتی انجام شده است.
همچنین در این این نشست که با حضور مدیرکل سرمایهگذاری استانداری لرستان، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان و معاونان شرکت برق حرارتی کشور در محل وزارت نیرو برگزار شد، مسئولان بر تداوم همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی برای رفع موانع پیشروی توسعه ی صنعتی لرستان تأکید کردند.