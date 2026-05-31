به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در نشست با عظیم اعتمادی معاون وزیر نیرو و مدیرعامل برق حرارتی کشور با اشاره به نهایی شدن فرآیند الحاق زمین ۵۰ هکتاری وزارت نیرو به شهرک صنعتی شماره ۴ خرم‌آباد گفت:این اقدام یکی از مهم‌ترین طرح های توسعه ی زیرساخت‌های صنعتی استان در سال‌های اخیر است.

امید امیدی شاه آباد افزود: آخرین مراحل الحاق زمین بلااستفاده متعلق به وزارت نیرو به شهرک صنعتی شماره ۴ خرم‌آباد مورد بررسی قرار گرفت و پس از طی مراحل نهایی اداری، قرارداد مربوطه نهایی و تعیین تکلیف ش د.

معاون اقتصادی استاندار لرستان گفت:در سال‌های اخیر بیش از ۳۰۰ هکتار به اراضی صنعتی استان افزوده شده که سهم قابل توجهی از این توسعه به شهرک صنعتی شماره ۴ خرم‌آباد اختصاص داشته است.



امیدی افزود: در این شهرک تاکنون ۴۵ هکتار از زمین های ملی و ۷۰ هکتار از زمین های خرده‌مالکان با وجود چالش‌های متعدد حقوقی، اجرایی و به‌ویژه تأمین منابع مالی، تملک و به محدوده شهرک افزوده شده است.



وی گفت: این زمین با شرایط مناسب و به صورت نقد و اقساط به مجموعه شهرک‌های صنعتی واگذار خواهد شد و از زیرساخت‌های ارزشمندی همچون جاده دسترسی، دیوار حفاظتی و بخشی از تأسیسات مورد نیاز برخوردار است که می‌تواند روند آماده‌سازی و بهره‌برداری از آن را با سرعت بیشتری همراه کند.



وی این اقدام را گامی مهم برای پاسخگویی به تقاضای سرمایه‌گذاران و توسعه ی ظرفیت‌های تولیدی استان عنوان کرد و افزود: با الحاق این زمین، زمینه برای استقرار واحد‌های صنعتی جدید، جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید در شهر خرم آباد فراهم خواهد شد.



امیدی با بیان اینکه کمبود زمین مناسب و آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران از جمله موانع اصلی توسعه ی صنعتی لرستان در سال‌های گذشته بوده است،بیان کرد:با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و حمایت‌های استاندار و مسئولان لرستان، اقدامات مؤثری در زمینه ی افزایش ظرفیت زمین های صنعتی انجام شده است.