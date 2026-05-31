به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمید یعقوبی با ابراز گلایه از «جوسازی‌های نادرست» برخی رسانه ها علیه جامعه دانشگاهی، از اصحاب رسانه خواست تا با استناد به آمار‌های مقایسه‌ای، چهره واقعی شکاف اقتصادی ایجاد شده میان نخبگان علمی و سایر کارمندان دولت را افشا کنند. وی تأکید کرد که مصوبه اخیر حتی بخش کوچکی از اجحاف تاریخی وارد شده را نیز پوشش نمی‌دهد.

وی افزود: متأسفانه این اظهارنظر‌ها یا از سر بی‌اطلاعی است و یا در چارچوب تخریب عمدی چهره دانشگاه و نخبگان صورت می‌گیرد. از همه همکاران رسانه‌ای‌ام می‌خواهم این واقعیت تلخ را بر اساس داده‌های رسمی به گوش مردم برسانند که در ۲۰ سال گذشته، میزان افزایش حقوق اعضای هیأت علمی تنها ۱۶ برابر شده است. این در حالی است که در همین بازه زمانی ۲۰ ساله، متوسط افزایش حقوق سایر کارمندان دولت و کارکنان بخش‌های مختلف به حدود ۵۱ برابر رسیده است. این یک شکاف طبقاتی آشکار و یک فاجعه برای نظام آموزش عالی کشور است.

این استایار دانشگاه شاهد با اشاره به مصوبه اخیر «ترمیم حقوق» تصریح کرد: این یک تصور کاملاً اشتباه است که افزایش ترمیم حقوق قابل توجه است. دوستان مخالف توجه کنند که این افزایش حقوق اخیر که با عنوان «ترمیم» از آن یاد می‌شود، حتی ۲۰ درصد از خسارات مالی سنگینی که در همین چند سال اخیر به اعضای هیأت علمی وارد شده را نیز جبران نمی‌کند.

وی اضافه کرد: این افزایش صرفاً یک مُسکّن موقت است و نمی‌توان نام آن را جبران گذاشت. چطور می‌شود مدعی شد که حقوق اساتید نجومی شده، در حالی که قدرت خرید یک عضو هیأت علمی در سال ۱۴۰۵به اندازه یک کارمند ساده در دهه ۱۳۸۰ هم نیست؟

عضو هیأت مدیره انجمن روان‌شناسی ایران گفت: هدف اصلی من از رسانه‌ای شدن این موضوع جلوگیری از نشر اکاذیب و شفاف‌سازی برای افکار عمومی است. عده‌ای قلیل سعی دارند با انتشار اخبار نادرست و بزرگنمایی ارقام، جامعه را نسبت به خواسته بحق اساتید بدبین کنند. ما از خبرگزاری‌های داخلی می‌خواهیم این مطالبه‌گری صنفی را منعکس کنند. ما نمی‌گوییم که به ما امتیاز ویژه بدهند، بلکه می‌گوییم شکاف ۱۶ به ۵۱ را ببینند. این یعنی ثروت یک استاد در طول دو دهه به اندازه یک‌سوم یک کارمند عادی رشد کرده است. اگر این روند اصلاح نشود، فرار مغز‌ها از دانشگاه‌ها تسریع شده و کیفیت آموزش نسل آینده به شدت تهدید خواهد شد.