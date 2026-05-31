به مناسبت عید سعید غدیر، ۱۱۰ جشن محلهای در شهرستان اهواز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اهواز گفت: به مناسبت فرا رسیدن عید الاکبر، عید سعید غدیر جشنها و مراسمهای باشکوهی در مناطق مختلف شهرستان اهواز اجرا میشود.
حجت الاسلام جامعی با اشاره به اینکه به مناسبت عید ولایت و امامت ۱۱۰ جشن محلهای در شهرستان اهواز انجام خواهد شد، ادامه داد: از جمله این جشنها جشنهای چند کیلومتری با حضور مردم ولایتمدار و محب اهل بیت (ع) است که در مناطقی از جمله بزرگراه آیت الله بهبهانی، کوی انقلاب و فاز ۲ پادادشهر برگزار میشود.
وی ادامه داد: همچنین همزمان با اهواز و سایر شهرهای خوزستان یک میلیون غذای گرم با مشارکت خیران و مردم نیکوکار پخت میشود و میان مددجویان توزیع خواهد شد.