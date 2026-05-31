در حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و خانواده‌های تحت پوشش، پویش نیکوکارانه «بنای مهربانی» با هدف تأمین و توزیع لوازم‌التحریر، کیف و کفش دانش‌آموزی در شهرستان شوط برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و خانواده‌های تحت پوشش، پویش نیکوکارانه «بنای مهربانی» با هدف تأمین و توزیع لوازم‌التحریر، کیف و کفش دانش‌آموزی در شهرستان شوط برگزار شد.

در این پویش، اداره بهزیستی شوط با همراهی و مشارکت خیرین و نیکوکاران شهرستان موفق به جذب اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال شد؛ اقدامی ارزشمند که می‌تواند بخشی از نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان کم‌برخوردار را تأمین کند.

رئیس اداره بهزیستی شوط گفت:پویش بنای مهربانی از سوم تا بیست‌وپنجم خردادماه ۱۴۰۵ و همزمان با اعیاد سعید قربان و غدیر خم برگزار می‌شود و تأمین ۵۰۰ هزار بسته معیشتی، ۱۵۰ هزار بسته لوازم بهداشتی مورد نیاز افراد دارای ضایعه نخاعی و افراد بسترگرا و همچنین حمایت از ۲ هزار و ۸۰۸ کودک بازمانده از تحصیل را دنبال می‌کند.

سهیلا قربان زاده گفت: استمرار چنین حرکت‌های خیرخواهانه، علاوه بر حمایت مستقیم از جامعه هدف، سبب تقویت روحیه امید، اعتماد و نشاط اجتماعی در میان اقشار مختلف جامعه خواهد شد.