به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس هیئت ورزش‌های روستایی عشایری و بازی‌های بومی محلی استان گفت: این دوره از مسابقات در رشته‌های مینی فوتبال، والیبال، هفت سنگ، چوب کشی و آمادگی جسمانی برگزار شد.

بردیان کرامتی افزود: در پایان این دوره از رقابت‌ها در رشته مینی فوتبال آقایان و بانوان به ترتیب تیم‌های لیکک بهمئی و چرام، رشته والیبال کهگیلویه و گچساران، هفت سنگ چرام و گچساران و در رشته آمادگی جسمانی نیز تیم‌های گچساران و بهمئی اول شدند.