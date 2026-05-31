مدیر حج و زیارت گلستان گفت:پرواز حاجیان به فرودگاه گرگان از فردا شروع می شود و تا ۲۴ خرداد ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، میرقاسم پور افزود:اولین گروه ساعت ۱۶:۱۰ دقیقه وارد فرودگاه گرگان خواهند شد.
میرقاسم پور تصریح کرد:در این مدت هزار و ۸۵۰ حاجی گلستانی به گلستان میآیند.
متانت مدیر کل فرودگاههای گلستان گفت در زمینه استقبال برای هر حاجی فقط یک خودرو مجاز به تردد در فرودگاه است و از خانواده حاجیان میخواهیم استقبال را در مکانهایی که فرمانداریها و شهرداریهای هر شهر در نظر گرفتهاند انجام دهند.