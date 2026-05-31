به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) آباده از انجام موفقیت‌آمیز نخستین جراحی پریکاردیال ویندو در مرکز قلب این بیمارستان خبر داد و گفت: این عمل برای بیمار ۴۲ ساله مبتلا به تجمع مایع اطراف قلب، با موفقیت انجام شد.

دکتر محمد کشاورز افزود: پس از بررسی‌های تخصصی مشخص شد این بیمار دچار تجمع حجم زیادی مایع در اطراف قلب است که برای نخستین‌بار در مرکز قلب بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) آباده، تحت عمل جراحی پریکاردیال ویندو Pericardial Window قرار گرفت.

او بیان کرد: این جراحی با موفقیت انجام شد و مایع جمع‌شده اطراف قلب بیمار تخلیه شد.

رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) آباده در پایان گفت: مرکز قلب بیمارستان امام خمینی (ره) آباده در این هفته ۱۵ مورد آنژیوگرافی، پنج مورد بالن‌گذاری و دو عمل جراحی قلب توسط کادر متخصص و مجرب این مرکز انجام داده است.