استاندار تهران با اعلام اینکه نزدیک به ۹۰۰ طرح نیمهتمام استانی در تهران وجود دارد، گفت: برای تکمیل این طرحها بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق معتمدیان در حاشیه جلسه شورای برنامهریزی استان از تعیین تکلیف طرحهای نیمه تمام استان خبر داد و گفت: با توجه به محدودیت منابع، استفاده از ظرفیت قانونی مشارکت عمومی و خصوصی، راهکار اصلی استان برای تکمیل، بهرهبرداری و آغازطرحهای ضروری در شهرستانها و روستاهاست.
وی افزود: در سال گذشته به ۱۶ شهرستان استان تهران سفر شد و برای همه شهرستانها مصوباتی در نظر گرفته شد که با حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور و پیگیری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، اعتبارات استان در دو بخش هزینهای و تملک دارایی بهصورت کامل تخصیص یافت.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۵ افزود: یکی از محورهای مهم جلسه امروز، بررسی ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی برای تکمیل پروژههای نیمهتمام، بهرهبرداری از پروژههای آماده واگذاری و آغاز پروژههای ضروری در سطح استان، شهرستانها و روستاها بود.