۴۶۹ مگاوات برق به شبکه سراسری تزریق شد
با تلاش شبانهروزی و همت جهادی متخصصان داخلی تعمیرات اساسی پنج مولد استراتژیک و حیاتی در نیروگاه های نقاط مختلف کشور با موفقیت به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران اعلام کرد: این طرح ها با ظرفیت ۴۶۹ مگاوات اکنون آماده تزریق توان به شبکه سراسری برق و رفع دغدغههای فنی در حساسترین فصل سال است.
محمدباقر لطفی گفت: در هفت روز گذشته و با نظارت دقیق تیمهای فنی، فعالیتهای تخصصی بر روی تجهیزات واحدهای گازی نیروگاه «قائن» (خراسان جنوبی) واحدهای بخار نیروگاه «ایرانشهر» (سیستان و بلوچستان)، واحد H۲۵ نیروگاه «جم» (عسلویه)، ترانسفورماتور ۲۰۰ مگاولتآمپری نیروگاه شهید سلیمانی کرمان، ترانسفورماتور نیروگاه «کنگان» انجام شد.
وی گفت: بسیاری از قطعات و تجهیزات مورد نیاز این طرح ها در کارگاههای داخلی خود شرکت ساخته شد و علاوه بر اجرای تعمیرات، بلکه سازنده و حلکننده پیچیدهترین چالشهای مهندسی انجام شده است.
محمدباقر لطفی خاطرنشان کرد: شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران هماکنون سهمی ۲۳ درصدی در پشتیبانی فنی شبکه سراسری برق ایفا میکند. با تکیه بر نیروی انسانی نخبه و ظرفیتهای سختافزاری و نرمافزاری خود، مکلف به رفع پیچیدهترین چالشهای مهندسی نیروگاههای کشور هستیم. پایان موفقیتآمیز این پروژهها در یک بازه زمانی کوتاه، بار دیگر توانمندی متخصصان داخلی را در صیانت از پایداری نور و آسایش در پهنه جغرافیای ایران زمین به اثبات رساند.