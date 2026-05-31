به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی گفت: شاخص اجرای طرح هادی روستایی در شهرستان میاندوآب ۶۶ درصد بود که امسال به ۸۱ درصد رسیده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی گفت: امسال با تعریف ۳۰ اجرای طرح هادی در روستا‌های بالای ۲۰ خانوار میاندوآب و آسفالت ریزی معابر که ۶ روستای آن جدید هستند شاهد کسب جایگاه ۸۶ درصدی در شاخص اجرای طرح هادی در این شهرستان خواهیم بود.

علیرضا مقدم اظهار کرد: این شهرستان ۱۰۳ روستای بالای ۲۰ خانوار دارد که ت ۸۴ روستای آن از این شاخص بهره‌مند هستند و امسال نیز ۱۰ روستا شاهد بازنگری نقشه طرح هادی و ۶ روستای جدید نیز شاهد اجرای طرح هادی و آسفالت ریزی معابر در میاندوآب خواهند بود.

فرماندار شهرستان میاندوآب نیز ضمن قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن در این دیدار اظهار کرد: بنیاد مسکن در طول سومین دفاع مقدس تلاش‌های جهادی و بسیار ارزنده‌ای داشت و شاهد تشکیل ستاد بازسازی و عملکرد مناسب در این خصوص هستیم.