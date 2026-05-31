مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی از هدف گذاری برای ارتقای شاخص اجرای طرح هادی به ۸۶ درصد در روستاهای میاندوآب خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی گفت: شاخص اجرای طرح هادی روستایی در شهرستان میاندوآب ۶۶ درصد بود که امسال به ۸۱ درصد رسیده است.
مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی گفت: امسال با تعریف ۳۰ اجرای طرح هادی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار میاندوآب و آسفالت ریزی معابر که ۶ روستای آن جدید هستند شاهد کسب جایگاه ۸۶ درصدی در شاخص اجرای طرح هادی در این شهرستان خواهیم بود.
علیرضا مقدم اظهار کرد: این شهرستان ۱۰۳ روستای بالای ۲۰ خانوار دارد که ت ۸۴ روستای آن از این شاخص بهرهمند هستند و امسال نیز ۱۰ روستا شاهد بازنگری نقشه طرح هادی و ۶ روستای جدید نیز شاهد اجرای طرح هادی و آسفالت ریزی معابر در میاندوآب خواهند بود.
فرماندار شهرستان میاندوآب نیز ضمن قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن در این دیدار اظهار کرد: بنیاد مسکن در طول سومین دفاع مقدس تلاشهای جهادی و بسیار ارزندهای داشت و شاهد تشکیل ستاد بازسازی و عملکرد مناسب در این خصوص هستیم.