به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ ملا یعقوب مجاهد سخنگوی وزارت دفاع افغانستان پس از بازگشت از روسیه به کابل با اشاره به امضای توافقنامه همکاری‌های نظامی و فنی میان افغانستان و روسیه تصریح کرد: این توافقنامه، علیه هیچ کشوری نیست بلکه برای حفظ امنیت و دفاع افغانستان انجام شده است.

وی افزود: اگر کشور‌های دیگر نیز بخواهند توافقنامه مشابهی را با افغانستان امضا کنند، ما می‌توانیم با آنان گفت‌و‌گو کنیم.

وزیر دفاع افغانستان هرگونه نگرانی در مورد توافقنامه افغانستان و روسیه را بی مورد دانست و گفت: این توافقنامه ماهیت همکاری‌های نظامی و فنی دارد و توافقنامه امنیتی نیست که کشور‌های دیگر درباره آن نگران باشند.

ملا یعقوب مجاهد افزود: بسیاری از تجهیزات ‏نظامی در افغانستان از نوع تجهیزات روسی است و لازم بود حکومت افغانستان برای ترمیم و ‏ارتقای این تجهیزات با کشور سازنده آن توافقنامه امضا کنند. ‏

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ‏افغانستان نیاز به سیستم دفاعی دارد، در این زمینه بحث خواهد شد که ‏ «کدام سیستم دفاعی داشته باشیم و از کدام کشور وارد کنیم».

مجاهد در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: کاری می‌کنیم که دیگر پاکستان جرأت نکند به افغانستان حمله کند.

وی افزود: پاکستان در ماه‌های گذشته توانسته است هر بخشی ‏از افغانستان را بمباران کند اما ما تلاش کردیم که دیگر پاکستان ‏ «جرأت» این کار را نداشته باشد. ‏

امضای توافقنامه همکاری‌های نظامی و فنی میان افغانستان و روسیه، مهمترین دستاورد سفر ملا یعقوب مجاهد به مسکو است.