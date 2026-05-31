مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۸۰ هزار تن گندم با قیمت تضمینی هر کیلوگرم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، یزدانی در نشست خبری که در سالن جلسات اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی برگزار شد، گفت: خرید تضمینی گندم در استان از ۱۶ خردادماه آغاز می‌شود و با توجه به بارش‌های مناسب سال جاری، امیدواریم میزان خرید از نیاز مصرف استان فراتررفته و ذخیره سازی مطلوبی انجام شود.

وی افزود: امسال ۳۲ مرکز خرید برای تحویل گندم کشاورزان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی با اشاره به جایگاه سملقان به عنوان قطب کشاورزی استان ادامه داد: سال گذشته این شهرستان تنها دو مرکز خرید داشت، اما امسال یک سیلوی فلزی با ظرفیت ۴۵ هزار تن نیز به چرخه خرید اضافه شده است.

وی همچنین از راه اندازی یک مرکز خرید جدید در شهرستان فاروج با ظرفیت ۳۰ هزار تن خبر داد و گفت: قیمت خرید تضمینی گندم امسال از نرخ نهاده‌های دامی بیشتر است و در صورت دارا بودن سه درصد افت مفید و یک درصد افت غیرمفید، هر کیلوگرم گندم با نرخ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری خواهد شد.

یزدانی تصریح کرد: ۵۰ درصد مطالبات کشاورزان همزمان با خرید پرداخت می‌شود.

وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز ۷۰۰ تن آرد بین نانوایی‌های خراسان شمالی توزیع شد تا مشکلی در تأمین نان مردم ایجاد نشود.