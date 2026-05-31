وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت سیزدهم گفت: رئیسجمهور شهید سلامت را زیربنای همه فعالیتهای کشور میدانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت سیزدهم، در دومین همایش «حکمرانی حکمی شهید آیتالله رئیسی» که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل فرهنگستان هنر برگزار شد، با تبریک اعیاد قربان و غدیر خم، بر ضرورت پیروی از ولایت در همه عرصههای حکمرانی تأکید کرد و گفت: شهید آیتالله رئیسی نمونهای از یک مدیر ولایتمدار بود که در تمامی حوزهها بهویژه بخش سلامت، با جدیت و حساسیت ویژه مسائل را دنبال میکرد.
وی با اشاره به اهمیت سلامت در پیشرفت کشور اظهار کرد: سلامت ریشه و زیربنای همه فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی است. تجربه همهگیری کرونا بهخوبی نشان داد که اگر سلامت جامعه با مشکل مواجه شود، تمامی بخشهای کشور تحت تأثیر قرار میگیرند.
دکتر عیناللهی افزود: شهید رئیسی یک رئیسجمهور سلامتمحور بود و شخصاً مسائل حوزه بهداشت و درمان را با دقت پیگیری میکرد. اهتمام ایشان به حوزه سلامت صرفاً ناشی از مسئولیت اجرایی نبود، بلکه ریشه در باورها، اعتقادات و نگاه عمیق ایشان به جایگاه سلامت در جامعه داشت.
وزیر بهداشت دولت سیزدهم با اشاره به تدوین کتاب «حکمرانی سلامت» بر اساس دیدگاهها و رویکردهای شهید رئیسی گفت: سیاستهای حوزه سلامت در دولت سیزدهم بر پایه آیندهنگری، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی طراحی و اجرا شد.
وی مهمترین محور این رویکرد را «عدالت در سلامت» دانست و تصریح کرد: از نگاه شهید رئیسی صرف برخورداری از خدمات سلامت کافی نیست، بلکه باید عدالت در دسترسی به این خدمات برای همه اقشار جامعه و در همه مناطق کشور محقق شود.
دکتر عیناللهی ادامه داد: رئیسجمهور شهید همواره بر این موضوع تأکید داشت که مردم در هر نقطه از کشور باید بتوانند از خدمات سلامت با کیفیت و عادلانه بهرهمند شوند و این مسئله را به صورت مستمر در جلسات و بازدیدهای مختلف پیگیری میکرد.
وی با اشاره به یکی از طرحهای مهم دولت سیزدهم اظهار کرد: رایگان شدن درمان کودکان زیر هفت سال یکی از اقدامات مهمی بود که با حمایت و تأکید شهید رئیسی اجرایی شد. این تصمیم مبتنی بر این باور بود که سلامت در سالهای نخست زندگی، نقش تعیینکنندهای در آینده جسمی و روحی افراد دارد و هرگونه غفلت در این دوره میتواند آثار جبرانناپذیری بر جای بگذارد.
وزیر بهداشت دولت سیزدهم همچنین به اجرای گسترده برنامه سلامت خانواده اشاره کرد و گفت: در این دوره توسعه نظام سلامت خانواده و پزشک خانواده به عنوان یکی از اولویتهای اصلی وزارت بهداشت دنبال شد تا خدمات سلامت به صورت فراگیرتر و عادلانهتر در اختیار مردم قرار گیرد.
وی درباره مدیریت همهگیری کرونا نیز اظهار کرد: دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که کشور با بحران گسترده کرونا مواجه بود. با تلاش شبانهروزی کادر درمان و حمایتهای رئیسجمهور شهید، برنامه واکسیناسیون عمومی با سرعت و گستردگی اجرا شد.
دکتر عیناللهی افزود: نتیجه این اقدامات آن بود که در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ میزان مرگومیر ناشی از کرونا در کشور به صفر رسید و ایران توانست یکی از موفقترین تجربههای کنترل این بیماری را در منطقه رقم بزند.
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای درمانی کشور گفت: در دولت سیزدهم بیش از ۱۷ هزار تخت بیمارستانی به ظرفیت نظام سلامت کشور افزوده شد که اقدامی کمنظیر در راستای گسترش عدالت درمانی و افزایش دسترسی مردم به خدمات پزشکی محسوب میشود.
وزیر بهداشت دولت سیزدهم همچنین از احیای شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به عنوان یکی از اقدامات مهم این دوره یاد کرد و افزود: این شورا با هدف هماهنگی میان دستگاههای مختلف برای ارتقای سلامت جامعه، نقش مؤثری در سیاستگذاریهای کلان حوزه سلامت ایفا کرد.
وی با اشاره به پیشرفتهای کشور در حوزه تجهیزات پزشکی و فناوریهای سلامت تصریح کرد: در این دوره سرمایهگذاریهای گستردهای برای توسعه تولید داخلی تجهیزات پزشکی انجام شد و بسیاری از نیازهای کشور از طریق توانمندیهای داخلی تأمین شد.
دکتر عیناللهی خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از حوزههای پزشکی، درمانی و سلامت در جایگاهی ممتاز در منطقه قرار دارد و این موفقیتها حاصل نگاه راهبردی، حمایت از دانشمندان و اهتمام دولت به توسعه علمی و فناوری در حوزه سلامت است.
وی در پایان تأکید کرد: شهید آیتالله رئیسی سلامت را یکی از مهمترین ارکان پیشرفت کشور میدانست و تلاش داشت با محوریت عدالت، ارتقای کیفیت خدمات و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی کشور، نظام سلامت را در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی قرار دهد.