مسئولان امور عشایر و پست آذربایجان غربی از آغاز اجرای طرحی خبر دادند که بر اساس آن، عشایر استان به خدمات اختصاصی پستی، آموزش‌های مرتبط و بستر مناسب‌تر برای تجارت الکترونیک دسترسی پیدا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در راستای اجرای تفاهم‌نامه ملی میان شرکت ملی پست و سازمان امور عشایر ایران، نمایندگی‌های پست عشایری در استان آذربایجان غربی راه‌اندازی می‌شود تا دسترسی جامعه عشایر به خدمات پستی و تجارت الکترونیک تسهیل گردد.

امین عشایری، مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی، در این خصوص اظهار داشت: توسعه خدمات پستی و فراهم‌سازی بستر تجارت الکترونیک برای عشایر، علاوه بر حذف واسطه‌ها، امکان فروش مستقیم محصولات تولیدی را فراهم کرده و به رونق اقتصادی و معیشتی این جامعه تلاشگر کمک خواهد کرد.

رضازاده، مدیرکل پست استان نیز بر اهمیت توسعه طرح ملی «جی‌نف» (GNAF) و ارائه خدمات متناسب با شرایط کوچ‌نشینی تأکید کرد و افزود: با صدور مجوز‌های لازم برای تعاونی‌های عشایری و ارائه آموزش‌های تخصصی به تولیدکنندگان، خدمات پستی به شکلی نوین و متناسب با سبک زندگی عشایر ارائه خواهد شد.

این طرح با هدف ارتقای شفافیت آماری، تسهیل دسترسی به خدمات دولتی و کاهش هزینه‌های مبادلاتی اجرا می‌شود. مقرر شده است اطلاعات دقیق مناطق اسکان عشایری در اختیار اداره‌کل پست استان قرار گیرد تا فرآیند راه‌اندازی نمایندگی‌های پست عشایری تسریع شود.