به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، در شبانه روز گذشته ۲۸ فروند کشتی اعم از نفتکش، کانتینر بر و سایر کشتی های تجاری پس از کسب مجوز با هماهنگی و تأمین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.

خلیج فارس یک پهنه آبی متعلق به کشورهای مسلمان منطقه و تجاوز و شرارت های ارتش تروریست آمریکا مهمترین دلیل ناامنی آن در این ایام است.

کنترل هوشمند تنگه هرمز به طور مستمر و با صلابت و اقتدار در حال اجرا است.