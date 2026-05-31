هشدار تندبادهای لحظهای و خیزش گرد و خاک در آذربایجانشرقی
رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی گفت: با توجه به گذر امواج تراز میانی جو طی امروز احتمال رخداد تندبادهای لحظهای و خیزش گرد و خاک به ویژه در نیمه جنوبی استان وجود دارد.
وی از مردم خواست اقدامات پیشگیرانه برای محکم کردن سازههای سبک، تابلوهای تبلیغاتی و سقف گلخانه ها را انجام داده و از پارک خودروها در کنار درختان فرسوده، داربستها و ساختمانهای نیمه کاره خودداری کنند.
رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی گفت: گذر این امواج از جو استان طی امروز در مناطق کوهستانی و نیمه شمالی استان به ویژه ارسباران، موجب رگبار باران، غرش آذرخش و احتمال سیلابی شدن رودخانهها و آبگرفتگی معابر میشود.
امیدفر ادامه داد: طی روزهای دوشنبه و سه شنبه جوی نسبتا پایدار در استان حاکم میشود ولی با توجه به شرایط فصلی و محلی در ساعات بعد از ظهر احتمال افزایش موقت ابر و در برخی مناطق شمالی استان رگبار پراکنده باران و غرش آذرخش وجود دارد.