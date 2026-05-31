به گزارش خبرگزاری صداوسیما مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل از سومین روز عملیات جست‌و‌جو برای یافتن دختر بچه ۳ساله‌ای که در روستای چیلگزی مفقود شده است، خبر داد.

ایرج آقایی با اشاره به جزئیات مفقود شدن دختر بچه سه ساله گفت: روز پنج‌شنبه، هفتم خرداد، خبر مفقودی یک دختربچه ۳ساله در روستای «چهل‌گز» به جمعیت هلال‌احمر استان واصل شد که بلافاصله تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: به محض دریافت گزارش، ۸ تیم تخصصی شامل تیم‌های پهپادی، سگ‌های تجسس و تیم‌های تخصصی سیلاب و کوهستان با تجهیزات کامل در منطقه مستقر شدند. عملیات جست‌و‌جو در ۲۴ ساعت گذشته به‌صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه در تمامی نقاط منطقه انجام شده است.

همچنین فتاح‌زاده، معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل با بیان اینکه تلاش‌ها برای یافتن این کودک با دقت نظر کامل ادامه دارد، تصریح کرد: تاکنون ۳ آبگیر و ۲ حلقه چاه در محدوده روستا تخلیه و مورد تجسس قرار گرفته‌اند، اما متأسفانه تا این لحظه سرنخی از کودک به دست نیامده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل در خصوص روند ادامه عملیات توضیح داد: با توجه به اعلام اهالی مبنی بر وجود رودخانه‌ای در محدوده روستا که به‌دلیل پوشش گیاهی متراکم، امکان پیمایش زمینی در آن وجود ندارد، بهره‌گیری از تجهیزات پهپادی در اولویت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: عملیات جست‌و‌جو در منطقه رودخانه به‌دلیل وزش باد شدید و شرایط نامساعد جوی در ساعات عصر امروز متوقف شد و طبق برنامه‌ریزی، از ساعت ۶ صبح فردا با استفاده از پهپاد‌های مجهز به حسگر حرارتی از سر گرفته خواهد شد.