عملیات گاز رسانی به مناطق کوی نهضت ، کوی بازارگه و روستای بیشهبزان در بخش شهیون شهرستان دزفول آغاز شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست فرمانداری ویژه دزفول گفت: این طرح با هدف توسعه زیرساختهای گازرسانی، افزایش سطح خدمات عمومی و بهبود رفاه ساکنان مناطق هدف اجرا و زمینه بهرهمندی خانوارهای بیشتری از نعمت گاز طبیعی را فراهم میکند.
عزیز مرداس با اشاره به اینکه در اجرای این طرح ۲۰۰ انشعاب جدید گاز در این مناطق ایجاد میشود، ادامه داد: توسعه زیرساختهای خدماتی در مناطق شهری و روستایی از اولویتهای مهم دولت است و اجرای این طرح در جهت تحقق عدالت در ارائه خدمات خواهد بود.
دزفول ۸۸ هزار و ۵۰۰ مشترک گاز و ۹ جایگاه سی ان جی دارد.