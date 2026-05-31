زیرساختها و امکانات خدمات رسانی به زائران اربعین در مرز تمرچین پیرانشهر بررسی والزامات خدمات رسانی بهتر احصا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با نزدیک شدن به ماه محرم امسال، مرز تمرچین برای پنجمین سال متوالی برای استقبال از زائران و عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) آماده سازی میشود.
زیرساختهای مسیر تردد زائران اربعین از مرز تمرچین با حضور مسئولان کشوری و استانی مورد بررسی قرار گرفت.
در این بازدید که با حضور مشاور وزیر نیرو، مشاور رئیس سازمان صدا و سیما ، مدیر کل صدا و سیما آذربایجان غربی و معاون سازمان برنامه بودجه انجام شد، زیرساختهای لازم از جمله آب، برق، تلفن و سایر االزامات خدمات رسانی هر چه بهتر به عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) برای تامین اعتبار لازم مورد بررسی قرار گرفت.
مرز تمرچین برای پنجمین سال متوالی میزبان زائران اباعبدالله الحسین (ع) خواهد بود، سال گذشته ۱۶۶ هزار زائر از این مسیر تردد داشتهاند.