محققان اردبیلی با اتکا به دانش بومی، هر سال ۲ میلیون بذر مینی تیوبر سیب زمینی را تولید می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل رئیس سازمان جهاد کشاورزی در جریان بازدید از مراحل پرورش بذر سیب‌زمینی در اردبیل گفت: استان اردبیل با تولید ۲ میلیون عدد مینی‌تی‌وبر، قطب تولید بذر سیب‌زمینی کشور است.

حسین احدی عالی اظهار داشت: از سال‌های گذشته استان اردبیل با داشتن اقلیم خاص قطب تولید بذر سیب‌زمینی است و سالانه با تولید بذر با کیفیت سعی می‌کند تا پاسخگوی نیاز داخل استان و بازار‌های دیگر استان‌ها باشد.

وی بیان کرد: در سایه فعالیت تولیدکنندگان بذر در بیش از ۲۰ هزار هکتار از اراضی ما شاهدیم کاشت سیب‌زمینی با تنوع خاص هستیم که سالانه بیش از ۸۰۰ هزار تن سیب‌زمینی در این استان تولید و روانه بازار مصرف می‌شود.

احدی عالی همچنین تصریح کرد: تولید بذر در استان به تناسب شرایط اقلیمی مانع از ورود بذر آلوده به استان شده و ما حمایت لازم را از تولیدکنندگان بذر و صنایع وابسته انجام می‌دهیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل خاطرنشان کرد: این استان با تولید بذر سیب‌زمینی نه تنها به قطع وابستگی کشور کمک کرده بلکه به تقویت تولید داخلی با کیفیت و مطلوبیت خاص کمک کرده است.

وی بیان کرد: تولیدکنندگان عمدتاً از روش کشت بافت در بذر سیب‌زمینی استفاده کرده و سعی می‌کنند تا در این پروسه زمینه حمایت و همراهی بیشتر را در بهبود شرایط تنوع‌بخشی به تولید سیب‌زمینی به وجود آورند.

احدی عالی در ادامه افزود: در کنار تولید بذر با کیفیت در دشت اردبیل، سالانه بخش عمده‌ای از اراضی به کشت سیب‌زمینی اختصاص پیدا می‌کند که هم‌اکنون نیز فرآیند داشت و نگهداری این محصول در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود در پاییز بیش از ۸۰۰ هزار تن محصول سیب‌زمینی در این استان تولید شود که بخشی از آنها پاسخگوی نیاز استان و بخشی دیگر نیز صادر شده و یا تأمین‌کننده نیازمندی صنایع تبدیلی و تکمیلی خواهد بود.