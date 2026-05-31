به دلیل آب‌گرفتگی و غرق شدن شناور، چهار صیاد از بندر رمین چابهار در دریا سرگردان شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، با هماهنگی مرکز جستجو و نجات دریایی بندر چابهار و مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی پسابندر، جان این صیادان پس از یک شبانه روز سرگردانی در دریا نجات داده شد.

به گفته معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان به همت همیاران ناجی پسابندر و رمین در محدوده مرزی پاکستان و ایران، سرنشینان این یگدار صیادی در صحت و سلامت کامل پس از یک شبانه روز سرگردانی در دریا به آغوش خانواده بازگشتند.

احمد شهریاری همچنین به فرماندهان و خدمه شناور های سنتی و لنج ها توصیه کرد: صیادان در زمان اعزام به صید اطلاعات منطقه صید را در اختیار مالک شناور قرار دهند، همچنین تجهیزات ایمنی از قبیل لحلقه نجات و جلیقه نجات به تعداد به همراه داشته باشند.

شهریاری در پایان با تأکید بر ضرورت آمادگی دریانوردان در مواجهه با شرایط اضطراری، توصیه کرد هرگونه وضعیت اضطراری در دریا در هر ساعت از شبانه‌روز از طریق کانال ۱۶ VHF و یا شماره تماس ۱۵۵۰ به مرکز نجات دریایی گزارش شود تا اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام پذیرد.