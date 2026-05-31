به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: در راستای نظارت بر اجرای قانون کار و رعایت آئین نامه‌های ایمنی، ادارات تابعه این اداره کل در سطح استان موفق به شناسایی و مهر و موم ۹ کارگاه ساختمانی ناایمن در سال گذشته شد.

محمد خوش آینه افزود: پس از اعلام هشدار‌های قانونی و بی‌توجهی پیمانکاران، با دستور قضایی عملیات توقف کار و مهر و موم این کارگاه‌ها انجام شد تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

خوش آینه اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد عدم استفاده از حفاظ‌های موقت، نبود نظارت کافی بر عملکرد ایمنی کارگران، کمبود داربست و تجهیزات ایمنی، همچنین عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی، عمده دلایل وقوع حوادث در این کارگاه‌ها بوده است.