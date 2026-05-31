سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از نصب ۸۴ هزار و ۲۴۲ انشعاب جدید در شهرستانهای این استان از ابتدای اجرای طرح ملی مهتاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محمود محمودی با اشاره به اجرای طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (مهتاب) در استان تهران به منظور کاهش تلفات غیرفنی شبکه برق، گفت: هدفگذاری اجرای طرح ملی مهتاب کاهش تلفات شبکه برق استان تهران از ۱۳.۸ به کمتر از ۱۰ درصد است.
وی، جمعآوری برقهای غیرمجاز، تعویض کنتورهای معیوب، نصب خازن و اتوبوستر، کنترل و پایش هوشمند شبکه، تعویض شبکه سیمی و شبکههای فشار متوسط با مقاطع پایین را از جمله اقدامات کلیدی طرح مهتاب برشمرد.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به شناسایی ۲۷ هزار و ۵۰۰ کنتور معیوب و برآورد ۶۰ هزار برق غیرمجاز در شهرستانهای استان تهران، گفت: از ابتدای اجرای طرح مهتاب تاکنون ۸۴هزار و ۲۴۲ انشعاب جدید در شهرستانهای استان تهران نصب شده است. ضمن اینکه در این مدت، ۶ هزار و ۲۶۹ برق غیرمجاز جمعآوری و ۹ هزار و ۱۲۹ کنتور معیوب تعویض شده است.
محمودی در پایان، ایجاد گزارشات بر خط در سامانه MIS شرکت، تحلیل تلفات شبکه با رویکرد کاهش پیک، تحلیل کنتورهای معیوب با شاخص MTTR (Mean Time To Repair)، برنامهریزی بازدیدها با استفاده از هوش مصنوعی، تهیه اطلس GIS برقهای غیرمجاز و راهاندازی کارگاه لجستیک معکوس کنتور را از جمله اقدامات هوشمند و فنی در شبکه برق استان تهران عنوان کرد.