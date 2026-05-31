پخش زنده
امروز: -
مرحله حذفی مسابقات لیگ حرفهای بسکتبال آقایان که مقارن است با دهه ولایت و امامت، با هدف پاسداشت چهار دهه رهبری مدبرانه انقلاب اسلامی و زنده نگه داشتن یاد و نام «امام شهید امت» و ۳۴۶۸ شهید والامقام جنگ تحمیلی رمضان به این عنوان نامگذاری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دهه ولایت و امامت، مرحله حذفی و نهایی مسابقات لیگ حرفهای بسکتبال آقایان با عنوان «یادبود و گرامیداشت امام شهید امت و ۳۴۶۸ شهید جنگ تحمیلی رمضان» نامگذاری شد. این اقدام در راستای تقویت رویکردهای فرهنگی در رقابتهای قهرمانی و پاسداشت چهار دهه رهبری مقتدر و عالمانه انقلاب اسلامی ایران به دست امام شهید رضوانالله تعالی علیه و برای یادآوری خباثت رژیم آمریکایی صهیونیستی در حمله تروریستی و جنایتکارانه به ایران اسلامی انجام گرفته است.
نامگذاری مرحله حذفی و نهایی لیگ حرفهای بسکتبال کشور، یک اقدام ارزشی و فرهنگی به شمار میآید که ضمن یادآوری چهار دهه رهبری داهیانه و عالمانه امام شهید و رشادتهای شهدای جنگ سوم تحمیلی، زمینه ترویج روحیه ایثار، همبستگی و اتحاد مقدس را در میان ورزشکاران، خانوادهها و هواداران فراهم میکند. همچنین این رویکرد میتواند پیام روشنی از جایگاه فرهنگ مقاومت در متن رویدادهای ملی داشته باشد و توجه نسل جوان را به روایتهای ماندگار این دفاع مقدس و مجاهدت رهبر شهید و فرزانه انقلاب معطوف کند.
تیمهای شرکتکننده در مرحله حذفی لیگ حرفهای بسکتبال آقایان عبارتند از:- گلگهر سیرجان - مس رفسنجان - نفت و گاز گچساران - نفت تهرانسر - نیروی زمینی ارتش - شهرداری تبریز - نفت و گاز امیدیه
گفتنی است مرحله حذفی این رقابتها با حضور تیمهای یادشده برگزار میشود.