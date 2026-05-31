داوران قضاوت کننده در دیدار‌های هفته بیست و هفتم لیگ دسته اول فوتبال مشخص شد.

اعلام اسامی داوران هفته بیست و هفتم لیگ دسته اول

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران به شرح زیر است:

*سه شنبه ۱۲ خرداد

مس سونگون – نیروی زمینی تهران

حسین زمانی – سامان سحاب منش – سعید باهنر – میلاد کهزادی

ناظر: مهرداد ذهبی

نساجی مازندران – داماشیان گیلان

علی بای – یعقوب حجتی – احد طوسی – وحید بایش

ناظر: فرزاد معبودی

فرد البرز – مس کرمان

مهدی جبرئیلی – حمید نادری – امید شاکری – میلاد شادمانی

ناظر: حسین نجاتی

هوادار تهران – نورد ارومیه

امیر شریفی – ابراهیم امتنائی – میلاد رضوی – امید منفردیان

ناظر: قهرمان نجفی

مس شهر بابک – نفت آبادان

امیرعرب براقی – علیرضا ایلدرم – وحید سیفی – حسین حسینی

ناظر: محسن قهرمانی

آریو اسلامشهر – شهرداری نوشهر

مرتضی منصوریان – رضا حیدری – امین قدیری – غلامرضا قلیچ خانی

ناظر: حسین طالقانی

شناورسازی قشم – سایپا تهران

سیدرضا مهدوی – مرتضی هوشیار – محسن عباسی – محسن مرادیان

ناظر: یوسف اطمینان

پارس جنوبی جم – نفت بندرعباس

مصطفی بینش – مازیار معتمدنیا – مهرداد مختاری – میثم نظری

ناظر: پیمان فرخی مهر

نفت و گاز گچساران – بعثت کرمانشاه

امیرحسین یزدانی – مجید عالیپور – مجتبی بهارستانی – امیرسجاد فتوحی

ناظر: عباس راکی