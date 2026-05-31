داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته بیست و هفتم لیگ دسته اول فوتبال مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران به شرح زیر است:
*سه شنبه ۱۲ خرداد
مس سونگون – نیروی زمینی تهران
حسین زمانی – سامان سحاب منش – سعید باهنر – میلاد کهزادی
ناظر: مهرداد ذهبی
نساجی مازندران – داماشیان گیلان
علی بای – یعقوب حجتی – احد طوسی – وحید بایش
ناظر: فرزاد معبودی
فرد البرز – مس کرمان
مهدی جبرئیلی – حمید نادری – امید شاکری – میلاد شادمانی
ناظر: حسین نجاتی
هوادار تهران – نورد ارومیه
امیر شریفی – ابراهیم امتنائی – میلاد رضوی – امید منفردیان
ناظر: قهرمان نجفی
مس شهر بابک – نفت آبادان
امیرعرب براقی – علیرضا ایلدرم – وحید سیفی – حسین حسینی
ناظر: محسن قهرمانی
آریو اسلامشهر – شهرداری نوشهر
مرتضی منصوریان – رضا حیدری – امین قدیری – غلامرضا قلیچ خانی
ناظر: حسین طالقانی
شناورسازی قشم – سایپا تهران
سیدرضا مهدوی – مرتضی هوشیار – محسن عباسی – محسن مرادیان
ناظر: یوسف اطمینان
پارس جنوبی جم – نفت بندرعباس
مصطفی بینش – مازیار معتمدنیا – مهرداد مختاری – میثم نظری
ناظر: پیمان فرخی مهر
نفت و گاز گچساران – بعثت کرمانشاه
امیرحسین یزدانی – مجید عالیپور – مجتبی بهارستانی – امیرسجاد فتوحی
ناظر: عباس راکی