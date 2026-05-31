افزایش ۱۵ درصدی نظارت بر مراکز مایه کوبی دامپزشکی در آذربایجانشرقی
مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی گفت: میزان بازدید و نظارت از مراکز مایهکوبی دامپزشکی استان در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۱۵ درصد افزایش یافت.
مهدی حامی با اشاره به ارتقای محسوس نظارت بر واحدهای دارو و درمان دام در استان آذربایجان شرقی گفت: در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن میزان بازدید و نظارت از مراکز مایهکوبی دامپزشکی استان به ۸۰۰ مورد رسید در حالی که این تعداد در سال گذشته ۶۹۶ مورد بود.
وی با بیان اینکه بازدید و نظارت از مراکز مایهکوبی دامپزشکی نقش موثری در ارتقای کیفیت واکسیناسیون و رعایت ضوابط فنی و بهداشتی دارد اظهار کرد: در راستای صیانت از سلامت دام، تضمین کیفیت خدمات درمانی دامپزشکی و پیشگیری از عرضه و مصرف غیرمجاز داروهای دامی، اقدامات نظارتی اداره دارو و درمان استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته نیز سه درصد افزایش یافت.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی تعداد بازدیدها و نظارتهای انجام شده از داروخانههای دامپزشکی استان را در سال گذشته ۲ هزار و ۳۴ مورد اعلام کرد و گفت:در این بازه زمانی بیش از یک هزار مورد بازدید و نظارت از واحدهای درمانی دامپزشکی انجام شده که این تعداد حاکی از رشد ۱۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ است.
حامی با اشاره به نظارت بهداشتی دامپزشکی بر ذبح بیش از ۲ هزار ۷۶۰ راس دام در عید سعید قربان در استان ادامه داد: در جریان طرح تشدید نظارتهای شرعی و بهداشتی دامپزشکی به همین مناسبت، ۱.۶ تن فرآورده خام دامی غیرسالم با هدف حفظ سلامت عمومی از چرخه مصرف انسانی خارج و معدوم شد.
وی گفت: از مجموع دامهای بازرسی شده تعداد ۲ هزار و ۴۷۹ لاشه پس از کشتار تحت نظارت دقیق کارشناسان قرار گرفت که از این تعداد هشت لاشه به صورت کامل ضبط و معدوم شد و ۱۳۱ لاشه نیز مورد اصلاح موضعی قرار گرفت.
حامی افزود: در جریان بازرسی از لاشهها در مجموع ۴۹۰ مورد کبد (جگر) شامل ۲۹۳ مورد ضبطی و ۱۹۷ مورد اصلاحی، ۳۵۴ مورد ریه (شُش) و ۴۲ مورد کلیه به دلیل آلودگیهای انگلی یا بیماریهای مختلف مورد داوری بهداشتی قرار گرفت و معدوم شد.